दिल्ली के डिप्टी सीएम ने राजस्थान में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- पिछली सरकारों ने रोहिंग्या के जारी किए आधार कार्ड

प्रवेश वर्मा ने 'रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों' के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली आज भी इस गंभीर समस्या से जूझ रही है। रोजाना हजारों की संख्या में अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहचान कर डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रक्रिया में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इनमें से कई लोगों को आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र पिछली सरकार के समय जारी कर दिए गए थे।