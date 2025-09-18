आदमी की उम्र बढ़ाने के प्रयास में घट रही गधों की संख्या, चीन में दवा के लिए बड़े स्तर पर तस्करी की आशंका

प्रदेश में गधों की तादाद चिंताजनक रूप से कम होती जा रही है। पिछली दो पशुगणना में इनकी संख्या में 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। ताजा पशुगणना में श्रीगंगानगर जिले में गधों की संख्या में फिर गिरावट देखने को मिली है। जिसको देखते हुए प्रदेशभर में गधों की संख्या और भी कम होने के आसार हैं। - डॉ. एसके श्योराण, उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, सूरतगढ़