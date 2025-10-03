सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ की चेतावनी, राजस्थान की धरती से बोले- ‘इस बार इतिहास और भूगोल बदल देंगे’

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के जवानों से कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के लिए, रक्षा मंत्री ने मुझसे विशेष रूप से कहा था कि जब भी मैं आपसे मिलूं, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी सफलता का पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हमारे जीवन से इस तरह जुड़ा है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, यह हमारे साथ रहेगा। जब भी कोई महिला अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, तो उसे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वर्दीधारी जवानों की याद आती है।'