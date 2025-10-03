सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ की चेतावनी, राजस्थान की धरती से बोले- ‘इस बार इतिहास और भूगोल बदल देंगे’

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (फोटो-एएनआई)
अनूपगढ़। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दशहरे के दिन राजस्थान के अनूपगढ़ में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान खुद सोच ले कि उसे दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। सेना प्रमुख ने इस दौरान आपरेशन सिंदूर 2.0 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम नहीं बरतेंगे।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, 'यहां आने का मेरा मकसद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हमारी तैयारियों को देखना था। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमें मौका मिला, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा, आप निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ेंगे और नतीजे हमारे पक्ष में होंगे।'
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के जवानों से कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के लिए, रक्षा मंत्री ने मुझसे विशेष रूप से कहा था कि जब भी मैं आपसे मिलूं, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी सफलता का पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हमारे जीवन से इस तरह जुड़ा है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, यह हमारे साथ रहेगा। जब भी कोई महिला अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, तो उसे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वर्दीधारी जवानों की याद आती है।'
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि 'भारत इस बार पूरी तरह तैयार है। हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान दिखाए गए संयम को अब नहीं दिखाएंगे। इस बार कार्रवाई ऐसी होगी कि शायद पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वह भौगोलिक रूप से अस्तित्व में रहना चाहता है। अगर पाकिस्तान भौगोलिक रूप से अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है, तो उसे अपने राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा।'
इसके अलावा दशहरे के दिन कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजन किया और सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भी पाकिस्थान को आतंकवादी गतिविधियों को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी। उन्हों साफ किया कि इस बार यदि भारत को उकसाया गया तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। उन्होंने 1965 के युद्ध की भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम लाहौर तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे।
