River Dam Broken: राजस्थान में यहां नदी का बांध टूटा, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, लाचारी की हालत में किसान

किसानों की मांग के अनुरूप यदि जल संसाधन विभाग जीडीसी में छोड़े गए पानी को घग्घर में डालने का निर्णय लेते हैं तो इससे जीबी क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल की औसतन एक से दो सिंचाई और हो सकेगी। भारतीय किसान संघ के संभाग उपाध्यक्ष जसवंत सिंह चंदी ने बताया कि शनिवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर जीडीसी में छोड़े जाने के बाद डिप्रेशन में एकत्रित हुए पानी को रंगमहल के समीप क्रमांक संख्या 8 के एस्केप के माध्यम से वापिस घग्घर नदी में छोड़े जाने को लेकर मुलाकात की। जिससे घग्घर नदी में लगभग दो सप्ताह तक बरसाती पानी को और चलाया जा सकता है।