Rajasthan Crime: पहले पैर छूकर लिया आशीर्वाद… फिर ‘ताबीज’ दिखाने को कहा, दिनदहाड़े ज्वैलर्स की दुकान से 16 लाख का सोना चोरी

सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध चोर (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। शहर के व्यस्त बाजार की एक ज्वैलरी शॉप पर खरीदारी के बहाने आए दो युवा चकमा देकर 120 ग्राम सोने के सिक्के चुराकर फरार हो गए। तीन गिन्नियों सहित करीब 16 लाख रुपए के माल की चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वारदात आंखों के सामने हुई, लेकिन दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
वारदात बड़ा मंदिर स्कूल के पास आकाशदीप ज्वैलर्स पर शनिवार दोपहर बाद हुई। इसे लेकर सर्राफा कारोबारी नागपाल कॉलोनी निवासी आकाशदीप सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दोपहर में वह शादी समारोह में गया था। इस दौरान पिता मदनलाल सोनी दुकान की देखरेख कर रहे थे।
करीब 1.45 बजे दिन में एक युवक ने दुकान पर आकर चांदी का ताबीज दिखाने को कहा। पिता ने तिजोरी खोलकर सामान दिखाया तो उसने डेढ़ ग्राम का ताबीज मांगा। इसी बीच आया दूसरा युवक भी बातचीत करते-करते काउंटर पर प्लास्टिक के डिब्बों में रखे आभूषण देखने लगा। तभी एक ने मौका पाकर सोने के सिक्कों का पैकेट उठाकर जेब में डाल लिया, पिता को इस घटना के बारे में पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों तेजी से निकल गए।
पीड़ित ने बताया कि शाम को लौटकर जब उसने सामान जांचा तो पैकेट नदारद पाया। सीसीटीवी फुटेज देखे तो युवकों में से एक सिक्कों का पैकेट जेब में डालते दिखाई दिया। रिपोर्ट के बाद एएसपी रघुवीरप्रसाद शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में एक दुकान पर उन्हीं संदिग्धों की फोटो सामने आई है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने से पहल युवकों ने करीब ढाई घंटे तक रेकी की थी।
दुकान संभाल रहे मदनलाल सोनी पहले सरकारी स्कूल में प्राचार्य थे। युवकों ने आकर जब उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया और बेटे के बारे में पूछा कि भाई साहब आज नजर नहीं आ रहे, तो वे पुराने छात्र समझ बैठे। फिर बातों में उलझाकर वारदात कर गए।
