Rajasthan Crime: पहले पैर छूकर लिया आशीर्वाद… फिर ‘ताबीज’ दिखाने को कहा, दिनदहाड़े ज्वैलर्स की दुकान से 16 लाख का सोना चोरी

पीड़ित ने बताया कि शाम को लौटकर जब उसने सामान जांचा तो पैकेट नदारद पाया। सीसीटीवी फुटेज देखे तो युवकों में से एक सिक्कों का पैकेट जेब में डालते दिखाई दिया। रिपोर्ट के बाद एएसपी रघुवीरप्रसाद शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में एक दुकान पर उन्हीं संदिग्धों की फोटो सामने आई है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने से पहल युवकों ने करीब ढाई घंटे तक रेकी की थी।