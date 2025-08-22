श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वालों का इंतजार खत्म, इस तारीख से मुंबई कि लिए सीधा रफ्तार भरेगी ट्रेन

बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से इन ट्रेनों के विस्तार की तिथि घोषित कर दी गई है। इन ट्रेनों के विस्तार से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के यात्रियों को अब मुम्बई के लिए सीधी और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। उधर स्थानीय रेल समितियों ने दोनों ट्रेनों के विस्तार पर खुशी जाहिर की है। समितियों की ओर से इन ट्रेनों के सूरतगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा।