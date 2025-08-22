श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वालों का इंतजार खत्म, इस तारीख से मुंबई कि लिए सीधा रफ्तार भरेगी ट्रेन

श्रीगंगानगर। रेलवे की ओर से गत 23 जुलाई को लालगढ़-दादर-रणकपुर एक्प्रेस के हनुमानगढ़ तथा बीकानेर-दादर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस के श्रीगंगानगर तक विस्तार करने की घोषणा के बाद इन ट्रेनों की राह देख रहे क्षेत्रवासियों का इंतजार खत्म हो गया है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को दोनों रेल सेवाओं के विस्तार की तिथि घोषित कर दी है।
इसके तहत 23 अगस्त को रणकपुर एक्सप्रेस रेल सेवा दादर से हनुमानगढ़ के लिए तथा दादर-बीकानेर सुपरफास्ट 24 को दादर से श्रीगंगानगर के लिए रवाना होगी। इन दोनों रेलगाडियों के विस्तार से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के यात्रियों को मुंबई के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।
बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से इन ट्रेनों के विस्तार की तिथि घोषित कर दी गई है। इन ट्रेनों के विस्तार से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के यात्रियों को अब मुम्बई के लिए सीधी और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। उधर स्थानीय रेल समितियों ने दोनों ट्रेनों के विस्तार पर खुशी जाहिर की है। समितियों की ओर से इन ट्रेनों के सूरतगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा।
इसी प्रकार रेलगाड़ी संख्या 12490 दादर-श्रीगंगानगर सुपरफास्ट (द्वि साप्ताहिक) 24 अगस्त से प्रत्येक बुधवार व रविवार को दादर से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 12.05 बजे बीकानेर पहुंचेगी और 12.15 बजे रवाना होकर कैनाल लूप सैक्शन होते हुए शाम 5.55 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। इसके बाद रेलगाड़ी संख्या 12489 श्रीगंगानगर-दादर सुपरफास्ट का 26 अगस्त से श्रीगंगानगर से विधिवत संचालन शुरु होगा।
यह ट्रेन श्रीगंगानगर से प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुबह 9.50 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर 3.10 बजे बीकानेर पहुंचेगी और 3.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 12.50 बजे दादर पहुंचेगी। इस रेल सेवा में कुल 22 कोच होंगे। जिनमें 2 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 द्वितीय शयनयान, 4 सामान्य श्रेणी तथा 2 पॉवर कार डिब्बे शामिल हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 14708 दादर-हनुमानगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस 23 अगस्त को दादर से दोपहर 12.35 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 11.37 बजे लालगढ़ पहुंचेगी और 11.39 बजे रवाना होकर शाम 4.55 बजे सूरतगढ़ होते हुए हनुमानगढ़ पहुंचेगी।
विस्तार के बाद 25 अगस्त से रणकपुर एक्सप्रेस का हनुमानगढ़ से नियमित संचालन शुरु होगा। रेलवे के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर 25 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 5.25 बजे हनुमानगढ़ से रवाना होकर 8.55 बजे लालगढ़ पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 7.10 बजे दादर पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी में कुल 21 कोच होंगे, जिनमें 2 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 7 द्वितीय शयनयान, 4 सामान्य श्रेणी तथा 2 पॉवर कार शामिल हैं।