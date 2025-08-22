Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वालों का इंतजार खत्म, इस तारीख से मुंबई कि लिए सीधा रफ्तार भरेगी ट्रेन

बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से इन ट्रेनों के विस्तार की तिथि घोषित कर दी गई है। इन ट्रेनों के विस्तार से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के यात्रियों को अब मुम्बई के लिए सीधी और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Aug 22, 2025

Dadar express
लालगढ़-दादर-रणकपुर एक्प्रेस (फोटो सोर्स-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। रेलवे की ओर से गत 23 जुलाई को लालगढ़-दादर-रणकपुर एक्प्रेस के हनुमानगढ़ तथा बीकानेर-दादर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस के श्रीगंगानगर तक विस्तार करने की घोषणा के बाद इन ट्रेनों की राह देख रहे क्षेत्रवासियों का इंतजार खत्म हो गया है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को दोनों रेल सेवाओं के विस्तार की तिथि घोषित कर दी है।

इसके तहत 23 अगस्त को रणकपुर एक्सप्रेस रेल सेवा दादर से हनुमानगढ़ के लिए तथा दादर-बीकानेर सुपरफास्ट 24 को दादर से श्रीगंगानगर के लिए रवाना होगी। इन दोनों रेलगाडियों के विस्तार से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के यात्रियों को मुंबई के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 16 साल से पक्की नौकरी के इंतजार में 23 हजार शिक्षक, कब आएगा आदेश?
Patrika Special News
Rajasthan 23 thousand teachers are waiting permanent jobs for 16 years when will order come

यात्रियों को मिलेगा रेल सेवाओं का लाभ

बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से इन ट्रेनों के विस्तार की तिथि घोषित कर दी गई है। इन ट्रेनों के विस्तार से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के यात्रियों को अब मुम्बई के लिए सीधी और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। उधर स्थानीय रेल समितियों ने दोनों ट्रेनों के विस्तार पर खुशी जाहिर की है। समितियों की ओर से इन ट्रेनों के सूरतगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा।

श्रीगंगानगर से दादर ट्रेन 26 अगस्त से

इसी प्रकार रेलगाड़ी संख्या 12490 दादर-श्रीगंगानगर सुपरफास्ट (द्वि साप्ताहिक) 24 अगस्त से प्रत्येक बुधवार व रविवार को दादर से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 12.05 बजे बीकानेर पहुंचेगी और 12.15 बजे रवाना होकर कैनाल लूप सैक्शन होते हुए शाम 5.55 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। इसके बाद रेलगाड़ी संख्या 12489 श्रीगंगानगर-दादर सुपरफास्ट का 26 अगस्त से श्रीगंगानगर से विधिवत संचालन शुरु होगा।

मंगलवार और शनिवार को चलेगी ट्रेन

यह ट्रेन श्रीगंगानगर से प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुबह 9.50 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर 3.10 बजे बीकानेर पहुंचेगी और 3.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 12.50 बजे दादर पहुंचेगी। इस रेल सेवा में कुल 22 कोच होंगे। जिनमें 2 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 द्वितीय शयनयान, 4 सामान्य श्रेणी तथा 2 पॉवर कार डिब्बे शामिल हैं।

23 अगस्त को दादर से चलेगी ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 14708 दादर-हनुमानगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस 23 अगस्त को दादर से दोपहर 12.35 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 11.37 बजे लालगढ़ पहुंचेगी और 11.39 बजे रवाना होकर शाम 4.55 बजे सूरतगढ़ होते हुए हनुमानगढ़ पहुंचेगी।

25 अगस्त से नियमित संचालन

विस्तार के बाद 25 अगस्त से रणकपुर एक्सप्रेस का हनुमानगढ़ से नियमित संचालन शुरु होगा। रेलवे के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर 25 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 5.25 बजे हनुमानगढ़ से रवाना होकर 8.55 बजे लालगढ़ पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 7.10 बजे दादर पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी में कुल 21 कोच होंगे, जिनमें 2 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 7 द्वितीय शयनयान, 4 सामान्य श्रेणी तथा 2 पॉवर कार शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

महिला ट्रेन में सवार होकर चेन्नई से चली… रास्ते में अजनबी ने बच्चे का किया अपहरण, राजस्थान से गिरफ्तार
जयपुर
baby kidnap

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वालों का इंतजार खत्म, इस तारीख से मुंबई कि लिए सीधा रफ्तार भरेगी ट्रेन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.