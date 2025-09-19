Rajasthan 4th Grade Exam: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में उच्च डिग्री धारियों का लगा जमावड़ा, पटवार जैसे पूछे प्रश्न…पहले दिन करंट अफेयर्स ने उलझाया

श्रीगंगानगर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का आगाज शुक्रवार को हुआ। तीन दिवसीय परीक्षा के लिए जिले में 29 केन्द्र बनाए गए हैं। पहले दिन 19 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। पहली पारी में 11328 में से 9514 परीक्षार्थी हाजिर रहे। वहीं दूसरी पारी में 11328 में से 9518 परीक्षार्थी आए। परीक्षार्थियों में बीटेक, एमटेक, एमएससी, नेट क्लीयर, एलएलबी, बीएड जैसे उच्च डिग्री होल्डर्स भी शामिल रहे।