Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा आतंकी मॉड्यूल बेनकाब: पाक हैंडलर के संपर्क में था राजस्थान का बदमाश; पंजाब में ग्रेनेड अटैक की थी तैयारी

Rajasthan Connection in Ludhiana Encounter: पंजाब के लुधियाना में दिल्ली-अमृतसर हाईवे स्थित लाडोवाल टोल के पास हुए एनकाउंटर ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Nov 22, 2025

Ludhiana-terror-encounter-1

मुठभेड़ वाली जगह पर मौजूद पंजाब पुलिस। फोटो:एएनआई

श्रीगंगानगर। पंजाब के लुधियाना में दिल्ली-अमृतसर हाईवे स्थित लाडोवाल टोल के पास हुए एनकाउंटर ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पंजाब पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपी पाकिस्तान-स्थित हैंडलर जसवीर उर्फ चौधरी के निर्देश पर काम कर रहे थे। दोनों को राज्य में ग्रेनेड हमले कर डर और तनाव फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

कमिश्नर के अनुसार यह मॉड्यूल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक आरोपी का सलमान खान के घर फायरिंग मामले के आरोपियों से भी कनेक्शन मिला है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों का मकसद सरकारी इमारतों और संवेदनशील स्थानों पर ग्रेनेड फेंककर माहौल बिगाड़ना था।

मुठभेड़ में घायल दो आतंकियों में श्रीगंगानगर जिले का रामलाल और अबोहर निवासी दीपू शामिल है। दोनों को पुलिस की गोली लगने के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी को पांच और दूसरे को दो गोलियां लगीं, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पंजाब पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े तीन अन्य सदस्य हरियाणा फतेहाबाद का अजय, बिहार भोजपुर का अर्थ और पंजाब फिरोजपुर का शमशेर को भी गिरफ्तार किया है। सभी पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर गैंगस्टर गठजोड़ तक पूरे गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके।

श्रीगंगानगर पुलिस जाएगी लुधियाना

इधर, पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने बताया कि लुधियाना में दो में से एक श्रीगंगानगर का आरोपी है। रामलाल नामक यह आरोपी लालगढ़ जाटान के ताखरांवाली गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ जवाहरनगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज है। इस आरोपी के श्रीगंगानगर में अन्य लोगों से संपर्क होने के बारे में सीओ सिटी आईपीएस प्रशिक्षु विशाल जांगिड़ की अगुवाई में पुलिस दल लुधियाना जाएगा।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में शाही शादी की धूम: अमेरिकी जोड़े की रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाई रौनक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी पहुंचे
उदयपुर
Udaipur Royal wedding

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 09:01 am

Published on:

22 Nov 2025 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा आतंकी मॉड्यूल बेनकाब: पाक हैंडलर के संपर्क में था राजस्थान का बदमाश; पंजाब में ग्रेनेड अटैक की थी तैयारी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया, स्विमसूट राउंड में एलिमिनेट

मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया
श्री गंगानगर

गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन शुरू, 15 दिसंबर तक मौका

श्री गंगानगर

अब कागजी नहीं, वीडियो प्रमाण से होगी रोडवेज बसों की चेकिंग

श्री गंगानगर

विश्व दर्शन दिवस पर विशेष: ज्ञान की लौ से रोशन भविष्य, दर्शन की शक्ति को पहचानते युवा

श्री गंगानगर

Anupgarh: प्राइवेट कॉलेज के परिसर में 19 साल की युवती ने किया सुसाइड, मां बोली ‘BSTC में चयन नहीं होने से तनाव में थी बेटी’

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.