लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा आतंकी मॉड्यूल बेनकाब: पाक हैंडलर के संपर्क में था राजस्थान का बदमाश; पंजाब में ग्रेनेड अटैक की थी तैयारी

मुठभेड़ में घायल दो आतंकियों में श्रीगंगानगर जिले का रामलाल और अबोहर निवासी दीपू शामिल है। दोनों को पुलिस की गोली लगने के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी को पांच और दूसरे को दो गोलियां लगीं, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पंजाब पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े तीन अन्य सदस्य हरियाणा फतेहाबाद का अजय, बिहार भोजपुर का अर्थ और पंजाब फिरोजपुर का शमशेर को भी गिरफ्तार किया है। सभी पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर गैंगस्टर गठजोड़ तक पूरे गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके।