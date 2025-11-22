लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा आतंकी मॉड्यूल बेनकाब: पाक हैंडलर के संपर्क में था राजस्थान का बदमाश; पंजाब में ग्रेनेड अटैक की थी तैयारी

मुठभेड़ वाली जगह पर मौजूद पंजाब पुलिस। फोटो:एएनआई
श्रीगंगानगर। पंजाब के लुधियाना में दिल्ली-अमृतसर हाईवे स्थित लाडोवाल टोल के पास हुए एनकाउंटर ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पंजाब पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपी पाकिस्तान-स्थित हैंडलर जसवीर उर्फ चौधरी के निर्देश पर काम कर रहे थे। दोनों को राज्य में ग्रेनेड हमले कर डर और तनाव फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
कमिश्नर के अनुसार यह मॉड्यूल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक आरोपी का सलमान खान के घर फायरिंग मामले के आरोपियों से भी कनेक्शन मिला है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों का मकसद सरकारी इमारतों और संवेदनशील स्थानों पर ग्रेनेड फेंककर माहौल बिगाड़ना था।
मुठभेड़ में घायल दो आतंकियों में श्रीगंगानगर जिले का रामलाल और अबोहर निवासी दीपू शामिल है। दोनों को पुलिस की गोली लगने के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक आरोपी को पांच और दूसरे को दो गोलियां लगीं, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पंजाब पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े तीन अन्य सदस्य हरियाणा फतेहाबाद का अजय, बिहार भोजपुर का अर्थ और पंजाब फिरोजपुर का शमशेर को भी गिरफ्तार किया है। सभी पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर गैंगस्टर गठजोड़ तक पूरे गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके।
इधर, पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने बताया कि लुधियाना में दो में से एक श्रीगंगानगर का आरोपी है। रामलाल नामक यह आरोपी लालगढ़ जाटान के ताखरांवाली गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ जवाहरनगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज है। इस आरोपी के श्रीगंगानगर में अन्य लोगों से संपर्क होने के बारे में सीओ सिटी आईपीएस प्रशिक्षु विशाल जांगिड़ की अगुवाई में पुलिस दल लुधियाना जाएगा।
