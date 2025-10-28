Rajasthan: मूंग की सरकारी खरीद ठप, किसानों को प्रति क्विंटल 1568 रुपए का लग रहा चूना, व्यापारी हो रहे मालामाल

श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इस बार मूंग की फसल बंपर रही, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक मूंग की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। दो माह से किसान अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। दोनों जिलों में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मूंग की फसल हुई है, जिससे करीब 3,09,665 मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन का अनुमान है।