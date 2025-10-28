Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: मूंग की सरकारी खरीद ठप, किसानों को प्रति क्विंटल 1568 रुपए का लग रहा चूना, व्यापारी हो रहे मालामाल

Moong MSP: राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इस बार मूंग की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं मिलने से किसानों को घाटा लग रहा है। किसान औने-पौने दाम पर अपनी फसल बिक्री करने को मजबूर हैं।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 28, 2025

moong crop

नई धानमंडी श्रीगंगानगर में लगी मूंग की ढेर (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इस बार मूंग की फसल बंपर रही, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक मूंग की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। दो माह से किसान अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। दोनों जिलों में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मूंग की फसल हुई है, जिससे करीब 3,09,665 मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन का अनुमान है।

हर क्विंटल पर 1568 की चपत

मूंग का एमएसपी 8768 रुपए प्रति क्विंटल तय है, जबकि मंडियों में मूंग का भाव 5500 से 7200 रुपए के बीच ही चल रहा है। श्रीगंगानगर अनाज मंडी में मंगलवार को 3285 क्विंटल मूंग की आवक हुई। हर क्विंटल पर 1568 की चपत के हिसाब से ही किसानों को एक दिन में 51 लाख की चपत लग गई।

अटकी खरीद प्रक्रिया

राजफैड ने 27 सितंबर 2025 को ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन गिरदावरी की औपचारिकता में उलझन से पंजीकरण में देरी हुई। अब जब अधिकांश किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है, तो भी खरीद शुरू होने में असमंजस की स्थिति है। राजफैड ने श्रीगंगानगर में 43 खरीद केंद्र बनाए हैं, जहां 13,347 किसानों ने मूंग और 683 किसानों ने मूंगफली के लिए पंजीकरण करवाया है। हनुमानगढ़ जिले में 10 केंद्रों पर 6679 मूंग और 2137 मूंगफली उत्पादक किसानों ने पंजीकरण करवाया है।

आंदोलन की चेतावनी

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि अमरसिंह बिश्नोई, किसान आर्मी के मनिंदर सिंह मान सहित अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि एक नवंबर से खरीद शुरू नहीं हुई, तो किसानों को एमएसपी के लाभ से वंचित करने के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जाएगी।

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में मूंग की एमएसपी पर खरीद एक नवंबर से शुरू होने की संभावना है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं की गई। -हरिसिंह, क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड, श्रीगंगानगर

ये भी पढ़ें

Saras Ghee Price: सरस ने 12 घंटे के अंदर देसी घी के बढ़े दाम घटाए, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत
जयपुर
saras ghee

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 09:35 pm

Published on:

28 Oct 2025 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: मूंग की सरकारी खरीद ठप, किसानों को प्रति क्विंटल 1568 रुपए का लग रहा चूना, व्यापारी हो रहे मालामाल

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पूर्व मंत्री के दामाद के घर में डकैती खुलासा, 3 आरोपी बापर्दा गिरफ्तार, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

श्री गंगानगर

राजस्थान में गैंगस्टर्स का खौफ: अब बैंक अफसर को मिली धमकी, 50 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे…

Bihar Crime
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: लाक्षागृह बना मकान, घर में आग लगने से कैंसर पीड़ित महिला की जलकर मौत

fire in house
श्री गंगानगर

गंगानगर में हनुमान बेनीवाल बोले- किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं ड्रामा, कहा- फोन टैपिंग वाले अधिकारियों को मिला इनाम

Hanuman Beniwal
श्री गंगानगर

न्यूरो सर्जन न कोर्डियालिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ भी कम, रोगी बढ़े, स्टाफ नहीं

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.