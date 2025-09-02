राजस्थान में इस हवाई पट्टी से बड़े विमान उड़ाने की तैयारी, क्षेत्र के युवाओं को भी मिलेगा पायलट बनने का मौका

जानकारी के अनुसार प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार एफटीओ की स्थापना पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस सूची में लालगढ़ हवाई पट्टी के अलावा सीकर, झुंझुनूं, चूरू, झालावाड़ और भीलवाड़ा की हवाई पट्टियां शामिल हैं। राज्य सरकार की योजना विमानन क्षेत्र के विकास और युवाओं की इस क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने की है। प्रदेश में ही स्थापित एफटीओ से विमान उड़ाने का प्रशिक्षण लेने वाले युवा पायलट इस जरूरत की पूर्ति करेंगे।