राजस्थान: पिता ने बेटी के साथ किया बलात्कार, भाभी को बताया तो सामने आया मामला

जब बच्ची ने विरोध किया और घटना के संबंध में परिजनों को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। डर जाने के कारण बालिका कुछ समय तक चुप रही परंतु घटना के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उसने अपनी भाभी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन तुरंत उसे राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे।