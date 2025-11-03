Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान: पिता ने बेटी के साथ किया बलात्कार, भाभी को बताया तो सामने आया मामला

राजस्थान में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 12 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को पुलिस ने 36 घंटे में दबोच लिया।

श्री गंगानगर

Nov 03, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Crime: अनूपगढ़। थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बालिका से बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को 36 घंटे में गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में आरोपी की चाची ने 31 अक्टूबर को मामला दर्ज करवाया था।

दरअसल पीड़िता के जन्म के समय ही उसे आरोपी के चाचा-चाची ने गोद ले लिया था। इस पर आरोपी की चाची ने मामला दर्ज करवाते हुए लिखवाया था कि उसके जेठ के बेटे ने उसकी गोद ली हुई 12 वर्षीय बेटी से बलात्कार किया है।

महिला ने बताया कि शुक्रवार को जब नाबालिग बेटी घर के पास से गुजर रही थी तभी आरोपी ने उसे सरसों का बैग रखवाने के बहाने घर बुलाया और कमरे में ले जाकर बलात्कार किया।

जब बच्ची ने विरोध किया और घटना के संबंध में परिजनों को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। डर जाने के कारण बालिका कुछ समय तक चुप रही परंतु घटना के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उसने अपनी भाभी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन तुरंत उसे राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे।

थानाधिकारी ने बताया कि महिला की रिपोर्ट के आधार पर तुरंत पोक्सो एक्ट सहित बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर बालिका का मेडिकल करवाया गया। इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया तथा तुरंत घटनास्थल का एमओबी और एफएसएल टीम के साथ निरीक्षण किया।

आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश भी दी गई परंतु आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई तथा मुखबिर सक्रिय किए गए। मुखबिर की सूचना पर रविवार को नाबालिग के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया।

Updated on:

03 Nov 2025 05:25 pm

Published on:

03 Nov 2025 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान: पिता ने बेटी के साथ किया बलात्कार, भाभी को बताया तो सामने आया मामला

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

