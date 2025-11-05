Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

तांत्रिक की हैवानियत: नाबालिग थी तो बनाया था अश्लील वीडियो, फिर झाड़-फूंक के बहाने किया सामूहिक बलात्कार

Rajasthan Crime: तांत्रिक और उसके तीन साथियों ने झाड़-फूंक के बहाने बीमार लड़की से सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Nov 05, 2025

gang raped

Gang raped (symbolic picture)

Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तांत्रिक और उसके तीन साथियों ने झाड़-फूंक और इलाज के नाम पर एक बीमार लड़की को अपना शिकार बनाया।


आरोप है कि चारों ने लड़की से सामूहिक बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस के मुताबिक, 19 वर्षीय पीड़िता तीन साल पहले किसी की सलाह पर तांत्रिक के पास इलाज के लिए गई थी। तांत्रिक ने उसे ठीक करने का भरोसा दिलाया और झाड़-फूंक के नाम पर उसका 'इलाज' शुरू किया।


वायरल करने की धमकी देकर किया बलात्कार


जनवरी 2025 में तांत्रिक ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने अपने तीन साथियों को भी शामिल कर लिया। चारों ने मिलकर कई बार लड़की से दरिंदगी की। जब पीड़िता ने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी।


हिम्मत जुटाकर दर्ज करवाया मामला


लंबे समय तक ब्लैकमेल और शोषण झेलने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर सोमवार शाम जवाहरनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सहित चारों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।


जांच अधिकारी ने क्या बताया


जांच अधिकारी सीओ रमेशचंद माचरा ने बताया, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जब लड़की के वीडियो बनाए गए, उस वक्त वह नाबालिग थी। इस आधार पर पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया है। युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बलात्कार पीड़िता ने बालिग होने पर आरोपी से की शादी, कोर्ट ने रद्द की FIR
जयपुर
Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 09:12 am

Published on:

05 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / तांत्रिक की हैवानियत: नाबालिग थी तो बनाया था अश्लील वीडियो, फिर झाड़-फूंक के बहाने किया सामूहिक बलात्कार

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर: नहर में कूदा दंपती, पत्नी को सकुशल बाहर निकाला, पति की तलाश जारी

श्री गंगानगर

धरती की नमी और देशी वनस्पतियां लील रहा विदेशी बबूल, यह बड़ा खतरा भी बढ़ा

vidashi babul
श्री गंगानगर

राजस्थान: पिता ने बेटी के साथ किया बलात्कार, भाभी को बताया तो सामने आया मामला

rape
श्री गंगानगर

Rajasthan Murder: ट्रेन के स्लीपर कोच में सेना के जवान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, खून से हुआ लथपथ, दर्दनाक मौत

Army Soldier Murder
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar : खालिस्तान समर्थित बयानबाजी पर तेजेन्द्रपाल सिंह उर्फ टिम्मा पर नया मामला दर्ज

Sri Ganganagar: Fresh case registered against Tejendrapal Singh alias Timma for his pro-Khalistan rhetoric
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.