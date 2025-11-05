तांत्रिक की हैवानियत: नाबालिग थी तो बनाया था अश्लील वीडियो, फिर झाड़-फूंक के बहाने किया सामूहिक बलात्कार

Gang raped (symbolic picture)
Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तांत्रिक और उसके तीन साथियों ने झाड़-फूंक और इलाज के नाम पर एक बीमार लड़की को अपना शिकार बनाया।
आरोप है कि चारों ने लड़की से सामूहिक बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस के मुताबिक, 19 वर्षीय पीड़िता तीन साल पहले किसी की सलाह पर तांत्रिक के पास इलाज के लिए गई थी। तांत्रिक ने उसे ठीक करने का भरोसा दिलाया और झाड़-फूंक के नाम पर उसका 'इलाज' शुरू किया।
जनवरी 2025 में तांत्रिक ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने अपने तीन साथियों को भी शामिल कर लिया। चारों ने मिलकर कई बार लड़की से दरिंदगी की। जब पीड़िता ने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी।
लंबे समय तक ब्लैकमेल और शोषण झेलने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर सोमवार शाम जवाहरनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सहित चारों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
जांच अधिकारी सीओ रमेशचंद माचरा ने बताया, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जब लड़की के वीडियो बनाए गए, उस वक्त वह नाबालिग थी। इस आधार पर पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया है। युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं।
