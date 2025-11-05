तांत्रिक की हैवानियत: नाबालिग थी तो बनाया था अश्लील वीडियो, फिर झाड़-फूंक के बहाने किया सामूहिक बलात्कार



आरोप है कि चारों ने लड़की से सामूहिक बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस के मुताबिक, 19 वर्षीय पीड़िता तीन साल पहले किसी की सलाह पर तांत्रिक के पास इलाज के लिए गई थी। तांत्रिक ने उसे ठीक करने का भरोसा दिलाया और झाड़-फूंक के नाम पर उसका 'इलाज' शुरू किया।