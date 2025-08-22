राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल है सबसे महंगा, पम्प मालिक परेशान, 70 फीसदी घटी बिक्री

Rajasthan Petrol : श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 106.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो प्रदेश में सबसे महंगा है। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में पेट्रोल 8 से 9 रुपार सस्ता होने से जिले में तस्करी बढ़ गई है। इसलिए पड़ोसी राज्यों की सीमा से सटे 35 किमी के दायरे में जितने भी पंप है, उनकी बिक्री करीब 30 फीसदी तक गिर गई है। पंजाब में पेट्रोल 97.86 रुपए और हरियाणा में 95.91 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की दरें भी राजस्थान से कम हैं। यहां के लोग पंजाब और हरियाणा के नजदीकी शहरों से तेल भरवा रहे हैं।
जयपुर में पेट्रोल 104.41 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, लेकिन श्रीगंगानगर में यह 106.21 रुपए प्रति लीटर है। मुख्य कारण राज्य सरकार का उच्च VAT और ट्रांसपोर्टेशन की लागत है। राज्य सरकार पेट्रोल पर 29.04 फीसदी और डीजल पर 17.3 फीसदी VAT वसूल राही है। वहीं केन्द्र सरकार 19.90 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क ले रही है।
जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया रोड सेस हटाए और VAT में कम से कम 2 फीसदी की कटौती करे। इससे न केवल तस्करी पर रोक लगेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल-डीजल को VAT से हटाकर जीएसटी में शामिल करना चाहिए, ताकि तभी राज्यों में दरें एक समान हों और उपभोक्ताओं तथा पंप संचालकों दोनों को राहत मिल सके।
पेट्रोल पंप संचालक शिवप्रकाश राठी और पवन राठी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में सस्ता तेल मिलने व तस्करी बढ़ने से जिले के पंप संचालक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आंध प्रदेश 109.56
तेलंगाना 108.83
मध्य प्रदेश 107.70
बिहार 106.94
पश्चिम बंगाल 106.64
केरल 106.46
श्रीगंगानगर 106.21।