राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल है सबसे महंगा, पम्प मालिक परेशान, 70 फीसदी घटी बिक्री

Rajasthan Petrol : श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 106.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो प्रदेश में सबसे महंगा है। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में पेट्रोल 8 से 9 रुपार सस्ता होने से जिले में तस्करी बढ़ गई है। इसलिए पड़ोसी राज्यों की सीमा से सटे 35 किमी के दायरे में जितने भी पंप है, उनकी बिक्री करीब 30 फीसदी तक गिर गई है। पंजाब में पेट्रोल 97.86 रुपए और हरियाणा में 95.91 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की दरें भी राजस्थान से कम हैं। यहां के लोग पंजाब और हरियाणा के नजदीकी शहरों से तेल भरवा रहे हैं।