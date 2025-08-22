Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल है सबसे महंगा, पम्प मालिक परेशान, 70 फीसदी घटी बिक्री

Rajasthan Petrol : राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल कहां बिकता है? तो जान लें श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 106.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो प्रदेश में सबसे महंगा है। पंजाब-हरियाणा से पेट्रोल की तस्करी हो रही है।

श्री गंगानगर

हनुमंत ओझा

Aug 22, 2025

Rajasthan Petrol is most expensive in Sriganganagar pump owners are worried sales reduced by 70 percent
श्रीगंगानगर में पेट्रोल पम्प। फोटो पत्रिका

Rajasthan Petrol : श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 106.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो प्रदेश में सबसे महंगा है। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में पेट्रोल 8 से 9 रुपार सस्ता होने से जिले में तस्करी बढ़ गई है। इसलिए पड़ोसी राज्यों की सीमा से सटे 35 किमी के दायरे में जितने भी पंप है, उनकी बिक्री करीब 30 फीसदी तक गिर गई है। पंजाब में पेट्रोल 97.86 रुपए और हरियाणा में 95.91 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की दरें भी राजस्थान से कम हैं। यहां के लोग पंजाब और हरियाणा के नजदीकी शहरों से तेल भरवा रहे हैं।

वैट और ट्रांसपोर्टेशन बना बोझ

जयपुर में पेट्रोल 104.41 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, लेकिन श्रीगंगानगर में यह 106.21 रुपए प्रति लीटर है। मुख्य कारण राज्य सरकार का उच्च VAT और ट्रांसपोर्टेशन की लागत है। राज्य सरकार पेट्रोल पर 29.04 फीसदी और डीजल पर 17.3 फीसदी VAT वसूल राही है। वहीं केन्द्र सरकार 19.90 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क ले रही है।

ये भी पढ़ें

RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट, 25 अगस्त से कैशलेस इलाज बंद, जानें क्यों
जयपुर
RGHS Big Update 25 August cashless treatment stopped Know why

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करे सरकार

जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया रोड सेस हटाए और VAT में कम से कम 2 फीसदी की कटौती करे। इससे न केवल तस्करी पर रोक लगेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल-डीजल को VAT से हटाकर जीएसटी में शामिल करना चाहिए, ताकि तभी राज्यों में दरें एक समान हों और उपभोक्ताओं तथा पंप संचालकों दोनों को राहत मिल सके।

अस्तित्व की लड़ाई

पेट्रोल पंप संचालक शिवप्रकाश राठी और पवन राठी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में सस्ता तेल मिलने व तस्करी बढ़ने से जिले के पंप संचालक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

देशभर में पेट्रोल दर

आंध प्रदेश 109.56
तेलंगाना 108.83
मध्य प्रदेश 107.70
बिहार 106.94
पश्चिम बंगाल 106.64
केरल 106.46
श्रीगंगानगर 106.21।

ये भी पढ़ें

Panchayat Elections New Update : पंचायत-निकाय चुनाव के लिए राजस्थान सरकार पहुंची हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई
जयपुर
Rajasthan Panchayat Body Elections New Update State government reached High Court today Hearing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल है सबसे महंगा, पम्प मालिक परेशान, 70 फीसदी घटी बिक्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.