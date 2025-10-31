Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान की इस नहर में 'नशा'…पानी के साथ बहकर आया डोडा-पोस्त, लूटने की मची होड़

पंजाब सीमा से सटी केएसडी नहर में पानी के साथ प्रतिबंधित पोस्त के डोडे तैरते देखे गए। फोटो और वीडियो वायरल होते ही लोग डोडे बटोरने पहुंच गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो नहर में सिर्फ पानी था।

Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Oct 31, 2025

Rajasthan

पानी के साथ बहकर आया डोडा पोस्त (फोटो- पत्रिका)

सादुलशहर (श्रीगंगानगर): सादुलशहर क्षेत्र में गुरुवार को एक अनोखा और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। पंजाब सीमा से सटी केएसडी नहर में इस बार केवल पानी नहीं, बल्कि प्रतिबंधित पोस्त के डोडे भी तैरते हुए दिखाई दिए।


बता दें कि नहर में बहते इन डोडों का दृश्य देखते ही इलाके में चर्चा फैल गई। सुबह के समय कुछ लोगों ने नहर में डोडे तैरते देख फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए, जो कुछ ही देर में वायरल हो गए।


वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग नहर किनारे पहुंच गए और डोडों को एकत्र करने की होड़ मच गई। बताया जा रहा है कि कई ग्रामीण अपने बर्तन और बोरे लेकर नहर किनारे पहुंचे और बहते डोडों को पकड़ने लगे।


घटना की जानकारी मिलते ही सादुलशहर थाना पुलिस हरकत में आई। कार्यवाहक थाना अधिकारी शंभूदयाल स्वामी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक नहर में केवल पानी रह गया था।


स्वामी ने बताया कि जब टीम पहुंची, तब डोडों का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह नहर पंजाब के लौहगढ़ से निकलती है, इसलिए संभव है कि डोडे वहीं से बहकर आए हों।


स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस कार्रवाई के डर से किसी ने डोडों को नहर में बहा दिया होगा। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

