Rajasthan: घग्घर नदी में तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, किसानों की उड़ी रात की नींद, खुद बंधा मजबूत करने में जुटे

जैतसर कस्बे के नजदीक पांच जीबी से सूरतगढ़-अनूपगढ़ सडक मार्ग के समानांतर बह रही जिले की एकमात्र मौसमी नदी घग्घर में जलस्तर लगातार बढता जा रहा है। जो घग्घर नदी बहाव क्षेत्र के समानांतर की कृषिभूमि में ढाणियां बनाकर रह रहे किसानों की चिंता बढा सकता है। हालांकि प्रशासन ने घग्घर नदी में बढते जलस्तर को देखते हुए छह जीबी-बी को अति संवेदनशील श्रेणी के गांव में शमिल किया है। वहीं बहाव क्षेत्र के किसानों को नदी तट मजबूत करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। गुरुवार को जीबी क्षेत्र के गांव छह जीबी, नौ जीबी, 11 जोइयांवाली सहित अनेक गांवों में घग्घर बहाव क्षेत्र के किसानों ने निजी संसाधनों के बूते घग्घर नदी के बंधे मजबूत करने का कार्य प्रारंभ कर दिया।