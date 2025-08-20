पड़ोसी हरियाणा की आफत बनती है राजस्थान के इन दो जिलों के लिए वरदान

घग्घर बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता हनुमानगढ़ संदीप कुमार ने बताया कि इस समय घग्घर नाली बैड में 3 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है, फिलहाल कम बारिश को देखते हुए पानी के बढ़ने की संभावना कम है। हरियाणा में अधिक बरसात या बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति होने पर ही घग्घर नदी में पानी छोड़ा जाता है। वहीं घग्घर साइफन में पानी की मात्रा पांच हजार क्यूसेक होने पर झीलों में पानी छोड़ा जाता है। वर्तमान में पानी की मात्रा बेहद कम चल रही है, इसलिए झीलों में पानी नहीं पहुंच रहा है।