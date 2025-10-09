श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से पिकअप के उड़े परखच्चे, एक की हुई मौके पर मौत, दो गंभीर घायल

सूचना मिलते ही राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को राजियासर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल और वहां से श्रीगंगानगर रेफर किया गया। हादसे में पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि डंपर सड़क के बीच पलट गया, जिससे उसमें भरी ग्रिट सड़क पर बिखर गई और हाइवे कुछ देर के लिए जाम हो गया। पुलिस ने हाइड्रो मशीन की सहायता से डंपर और ग्रिट हटवाकर यातायात को सुचारू कराया।