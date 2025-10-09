Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से पिकअप के उड़े परखच्चे, एक की हुई मौके पर मौत, दो गंभीर घायल

Road Accident: हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 09, 2025

road accident in Rajiyasar

हादसे के बाद पलटा गिट्टी भरा डंपर (फोटो-पत्रिका)

राजियासर। नेशनल हाइवे-62 पर मोकलसर बस स्टैंड के पास गुरुवार तड़के सवा तीन बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार डंपर और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों लोग बुरी तरह फंस गए।

सूचना मिलते ही राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को राजियासर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल और वहां से श्रीगंगानगर रेफर किया गया। हादसे में पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि डंपर सड़क के बीच पलट गया, जिससे उसमें भरी ग्रिट सड़क पर बिखर गई और हाइवे कुछ देर के लिए जाम हो गया। पुलिस ने हाइड्रो मशीन की सहायता से डंपर और ग्रिट हटवाकर यातायात को सुचारू कराया।

डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज

एएसआई सज्जन कुमार मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान 34 एलएनपी, थाना घमूड़वाली निवासी अशोक कुमार पुत्र मदनलाल कुम्हार के रूप में हुई है। घायलों में रामप्रताप पुत्र रणजीत जाट (निवासी राजपुरा पिपेरन) और दीनदयाल पुत्र ओमप्रकाश नायक शामिल हैं। मृतक के भाई विनोद कुमार ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ तेज व लापरवाही से वाहन चलाने और टक्कर मारने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है।

परिजनों को शव सुपुर्द

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने हाइवे पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक लगाने की मांग की है।

Updated on:

09 Oct 2025 09:26 pm

Published on:

09 Oct 2025 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से पिकअप के उड़े परखच्चे, एक की हुई मौके पर मौत, दो गंभीर घायल

