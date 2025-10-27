Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: लाक्षागृह बना मकान, घर में आग लगने से कैंसर पीड़ित महिला की जलकर मौत

ममता कैंसर पीड़ित थी और वह स्टोर रूम में सोई हुई थी। पंखे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही मकान मालिक, उसकी साली और बहन ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन ममता बाहर नहीं आ पाई।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Santosh Trivedi

Oct 27, 2025

fire in house

पुरानी आबादी में ताराचंद वाटिका के पास देर रात घर में आग लगने से जला  सामान. Photo- Patrika

श्रीगंगानगर. पुरानी आबादी के ताराचंद वाटिका क्षेत्र में देर रात एक घर में लगी आग से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं और मकान मालिक बाल-बाल बच गए।

पुरानी आबादी थाना प्रभारी रजीराम ने बताया कि मृतका 55 वर्षीय ममता बब्बर कैंसर पीड़ित थी और वह स्टोर रूम में सोई हुई थी। घर के आंगन में लगे पंखे की तार में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली, जिससे नीचे रखी लकड़ी की अलमारी और कपड़ों में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और पूरे घर में धुआं फैल गया।

ममता की सेवा के लिए उसकी बहन और ननद भी घर पर आई हुई थीं। आग लगते ही मकान मालिक केवल कृष्ण, उसकी साली और बहन ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन ममता बाहर नहीं आ पाई।

बताया गया कि आग के दौरान अलमारी उसके ऊपर गिर गई थी, जिससे वह उठ नहीं सकी। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। राजस्थान पुलिस ने रविवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

घर को किया गया सील, एमओबी टीम करेगी जांच

सीआई रजीराम ने बताया कि आग लगने की घटना की जांच के लिए एमओबी टीम को बुलाया गया है। पूरे घर को सील कर दिया गया है ताकि साक्ष्य सुरक्षित रह सकें। उन्होंने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया है। मृतका के पति केवल कृष्ण बब्बर की ओर से मर्ग दर्ज की गई है। पुलिस ने पति, बहन और ननद से बयान लेकर जांच शुरू कर दी है।

दमकल कर्मियों ने बुझाई आग

अग्निशमन सेवा केंद्र के फायर ऑफिसर आमरेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे सूचना मिली कि पुरानी आबादी ताराचंद वाटिका में केवल कृष्ण के घर में आग लगी है। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मकान मालिक ने बताया कि उसकी पत्नी ममता घर के स्टोर रूम में है। इस पर दमकल कर्मियों ने स्टोर रूम में फंसी महिला को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Updated on:

27 Oct 2025 12:18 pm

Published on:

27 Oct 2025 12:14 pm

