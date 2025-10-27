श्रीगंगानगर: लाक्षागृह बना मकान, घर में आग लगने से कैंसर पीड़ित महिला की जलकर मौत

अग्निशमन सेवा केंद्र के फायर ऑफिसर आमरेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब एक बजे सूचना मिली कि पुरानी आबादी ताराचंद वाटिका में केवल कृष्ण के घर में आग लगी है। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मकान मालिक ने बताया कि उसकी पत्नी ममता घर के स्टोर रूम में है। इस पर दमकल कर्मियों ने स्टोर रूम में फंसी महिला को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।