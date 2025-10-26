Tonk: गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत, शरीर पर चोट के निशान; पति पर हत्या का केस दर्ज

प्रहलाद ने रिपोर्ट में बताया कि 24 अक्टूबर को कुलदीप ने फोन पर सूचना दी कि मनीषा बेहोश हो गई है। जब वह टोंक पहुंचा, तब तक मनीषा की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका गहराई। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है।रिपोर्ट के आधार पर पुरानी टोंक पुलिस ने पति कुलदीप नायक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।