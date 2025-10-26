Tonk: गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत, शरीर पर चोट के निशान; पति पर हत्या का केस दर्ज

मृतका मनीषा। फोटो: पत्रिका
टोंक। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के छावनी मोहल्ले में एक गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने उसके पति पर योजनाबद्ध तरीके से हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दी है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों व मृतका के परिजन राजकीय सआदत अस्पताल टोंक पहुंचे और आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग की।
मृतका मनीषा की शादी 30 अप्रेल 2025 को छावनी चौराहा निवासी कुलदीप नायक पुत्र बाबूलाल नायक के साथ हुई थी। कुलदीप वर्तमान में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, टोंक में बाबू के पद पर कार्यरत है। बताया गया है कि उसे अपने पिता बाबूलाल नायक की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर यह पद मिला था।
पुरानी टोंक थाना के एएसआई राम गणेश ने बताया कि शुक्रवार रात विवाहिता की संदिग्धावस्था में मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय सआदत अस्पताल टोंक की मोर्चरी में रखवाया गया। शनिवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना की जानकारी पर पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी, कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव और पुरानी टोंक थाना अधिकारी नेमीचंद मय जाप्ता मौके पर पहुंचे।
मृतका के भाई प्रहलाद नायक निवासी मामडोली, तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर ने पुरानी टोंक थाना में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि विवाह के कुछ ही समय बाद से कुलदीप नायक दहेज की मांग को लेकर मनीषा के साथ मारपीट करने लगा था। प्रताड़ना से तंग आकर मनीषा रक्षाबंधन पर अपने पीहर मामडोली चली गई थी। बाद में परिजनों ने समझाइश कर कुछ रुपए देकर उसे ससुराल भेज दिया था।
प्रहलाद ने रिपोर्ट में बताया कि 24 अक्टूबर को कुलदीप ने फोन पर सूचना दी कि मनीषा बेहोश हो गई है। जब वह टोंक पहुंचा, तब तक मनीषा की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका गहराई। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है।रिपोर्ट के आधार पर पुरानी टोंक पुलिस ने पति कुलदीप नायक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
