152 करोड़ से बदलेगी सूरतगढ़ की सूरत, इन 3 बड़े प्रोजेक्टस का मिला तोहफा…श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को बड़ा फायदा

वहीं पंचायत समिति के पास हनुमानगढ़ रोड पर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब रेल फाटक सी-94 की बाधा भी जल्द ही दूर होगी। यहां 10 करोड़ की लागत से रेल अंडरपास का निर्माण इसी वर्ष के अंत तक शुरु होने की संभावना है। आरयूबी की जीएडी रेलवे प्रशासन स्वीकृत कर चुका है तथा वर्तमान में स्लैब टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। इसके निर्माण के बाद वाहन चालक बिना किसी बाधा के सीधे फोरलेन मार्ग पर सफर कर सकेंगे। हालांकि सी-94 आरयूबी केवल कार व अन्य छोटे साधनों के लिए ही उपयोगी रहेगा, भारी वाहन यहां से नहीं गुजर सकेंगे।