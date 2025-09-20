Patrika LogoSwitch to English

152 करोड़ से बदलेगी सूरतगढ़ की सूरत, इन 3 बड़े प्रोजेक्टस का मिला तोहफा…श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को बड़ा फायदा

Suratgarh News: फ्लाईओवर पर डिवाइडर के दोनों तरफ 7-7 मीटर की दो लेन कुल चार लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी।

Kamal Mishra

Sep 20, 2025

suratgarh
सूरतगढ़ में बनेगें दो फ्लाईओवर और एक रेल अंडरपास (फोटो-एआई)

सूरतगढ़। शहर में रेलवे फाटक अब यातायात की राह में बाधा नहीं बनेंगे। लगभग 152 करोड़ रुपए की लागत से दो फ्लाईओवर और एक रेल अंडरपास बनाने के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इनमें रंगमहल रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर का कार्य शुरु भी हो चुका है, जबकि सी-94 रेल फाटक पर जनरल अप्रूव्ड ड्राइंग (जीएडी) रेलवे द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

जल्द ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इसकी डीपीआर मुख्य अभियंता कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। वहीं राधास्वामी सत्संग भवन के समीप रेलवे फाटक संख्या 1-ए पर प्रस्तावित फ्लाईओवर की डीपीआर के लिए कंसल्टेंसी टेंडर जारी हो चुके हैं। इसकी जीएडी भी रेलवे से इसी माह स्वीकृत होने की उमीद है।

इतने दिनों में काम होगा पूरा

यह सभी प्रोजेक्ट्स करीब डेढ़ वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद शहर से रेलवे फाटकों की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसका लाभ आमजन को निर्बाध यातायात के रूप में मिलेगा तो, रेल सेवाएं भी द्रुत गति से संचालित हो सकेंगी।

10 करोड़ की लागत से बनेगा आरयूबी

वहीं पंचायत समिति के पास हनुमानगढ़ रोड पर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब रेल फाटक सी-94 की बाधा भी जल्द ही दूर होगी। यहां 10 करोड़ की लागत से रेल अंडरपास का निर्माण इसी वर्ष के अंत तक शुरु होने की संभावना है। आरयूबी की जीएडी रेलवे प्रशासन स्वीकृत कर चुका है तथा वर्तमान में स्लैब टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। इसके निर्माण के बाद वाहन चालक बिना किसी बाधा के सीधे फोरलेन मार्ग पर सफर कर सकेंगे। हालांकि सी-94 आरयूबी केवल कार व अन्य छोटे साधनों के लिए ही उपयोगी रहेगा, भारी वाहन यहां से नहीं गुजर सकेंगे।

60 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास पर फ्लाईओवर

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ बाईपास पर राधास्वामी सत्संग भवन के पास रेलवे फाटक संख्या 1-ए पर फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके निर्माण पर करीब 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी डीपीआर बनाने के लिए 22.50 लाख रुपए के कंसल्टेंसी टेंडर हो चुके हैं। वर्तमान में जीएडी रेलवे प्रशासन को भेजी गई है, जिसको इसी माह स्वीकृति मिलने की उमीद है। श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ बाईपास पर यह रेल फ्लाईओवर भारी वाहनों व कार चालकों के लिए राहत साबित होगा।

82 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा फ्लाईओवर

करीब आठ माह के विलंब से रंगमहल रेलवे फाटक पर आखिरकार फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। रंगमहल फ्लाईओवर के निर्माण पर 82 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रंगमहल रेल फाटक की ट्रेन व्हीकल यूनिट अर्थात टीयूवी दो लाख से अधिक है, जिसके तहत गत वर्ष यहां फ्लाईओवर की डीपीआर को स्वीकृत कर टेंडर जारी किए गए थे। यहां 1450 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है।

फ्लाईओवर पर डिवाईडर के दोनों तरफ 7-7 मीटर की दो लेन कुल चार लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा फ्लाईओवर के दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण में विलंब के चलते पिछले वर्ष नवंबर माह में प्लांट लगने के बावजूद निर्माण कार्य अटका हुआ था। सानिवि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रंगमहल फ्लाईओवर को वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

रेल फाटकों की बाधा होगी दूर

रंगमहल रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर का निर्माण तेज गति से जारी है, यह वर्ष 2027 में पूरा होने की उमीद है। वहीं राधास्वामी सत्संग भवन के पास रेल फाटक एलसी 1-ए पर लाईओवर की जीएडी भी जल्द स्वीकृत होने के आसार हैं, जिसके बाद यहां भी कार्य शुरु हो जाएगा। सी-94 रेल फाटक पर आरयूबी की जीएडी पहले ही स्वीकृत है, इसका निर्माण जल्द शुरु करवाया जाएगा। -सुरेन्द्र बिश्नोई, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, सूरतगढ़।

20 Sept 2025 06:16 pm

Published on: 20 Sept 2025 06:16 pm

