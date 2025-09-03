श्रीगंगानगर: फौजूवाला मेले में देर रात अचानक झूला टूटा, पिता-पुत्र गंभीर घायल

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)। फौजूवाला धाम में मंगलवार देर रात मेले में एक झूला टूटने से पिता-पुत्र गंभीर घायल हो गए। इससे मेले में अचानक अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दुर्घटना में रायसिंहनगर निवासी पंकज खुराना और उनका आठ वर्षीय पुत्र प्रयांस घायल हुए हैं।
लोगों ने बताया कि दोनों बाप-बेटे रात करीब 9:30 बजे झूले पर सवार हुए। झूला जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचा, उसका एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे दोनों पिता-पुत्र झूले से नीचे गिर पड़े। दुर्घटना में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया।
राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इससे पहले घायलों का निजी चिकित्सालय में एक्स-रे करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक अन्नु बिश्नोई, नगरपालिका चेयरमैन मनीष कौशल सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और घायलों की कुशलक्षेम जानी।
गौरतलब है कि तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से झूले की अनुमति जारी की गई थी। गनीमत रही कि रात होने के कारण भीड़ कम थी और जिस जगह झूला गिरा उसके नीचे कोई नहीं था। वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था।
राजकीय चिकित्सालय में दो साल से एक्स रे मशीन नहीं होने से परिजनों व चिकित्सालय प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे दुर्घटनाओं में गंभीर घायलों को पहले सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है फिर उन्हें एक्स-रे के लिए निजी चिकित्सालयों या एक्स-रे सेंटर भेजना पड़ता है। इससे रोगियों के उपचार में देरी होती है। इस हादसे में भी इसी तरह का मामला देखने में आया।