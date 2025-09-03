Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: फौजूवाला मेले में देर रात अचानक झूला टूटा, पिता-पुत्र गंभीर घायल

लोगों ने बताया कि दोनों बाप-बेटे रात करीब 9:30 बजे झूले पर सवार हुए। झूला जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचा, उसका एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे दोनों पिता-पुत्र झूले से नीचे गिर पड़े।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Sep 03, 2025

Faujuwala fair
फौजूवाला मेले में चानक झूला टूटा (फोटो-पत्रिका)

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)। फौजूवाला धाम में मंगलवार देर रात मेले में एक झूला टूटने से पिता-पुत्र गंभीर घायल हो गए। इससे मेले में अचानक अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दुर्घटना में रायसिंहनगर निवासी पंकज खुराना और उनका आठ वर्षीय पुत्र प्रयांस घायल हुए हैं।

लोगों ने बताया कि दोनों बाप-बेटे रात करीब 9:30 बजे झूले पर सवार हुए। झूला जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचा, उसका एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे दोनों पिता-पुत्र झूले से नीचे गिर पड़े। दुर्घटना में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया।

ये भी पढ़ें

सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, फोटो वायरल करने की धमकियां देकर नाबालिग से बलात्कार
जोधपुर
rape

जिला अस्पताल रेफर

राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इससे पहले घायलों का निजी चिकित्सालय में एक्स-रे करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक अन्नु बिश्नोई, नगरपालिका चेयरमैन मनीष कौशल सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और घायलों की कुशलक्षेम जानी।

जिस जगह पर झूला गिरा, वहां कोई नहीं

गौरतलब है कि तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से झूले की अनुमति जारी की गई थी। गनीमत रही कि रात होने के कारण भीड़ कम थी और जिस जगह झूला गिरा उसके नीचे कोई नहीं था। वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था।

फिर खली एक्स-रे मशीन की कमी

राजकीय चिकित्सालय में दो साल से एक्स रे मशीन नहीं होने से परिजनों व चिकित्सालय प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे दुर्घटनाओं में गंभीर घायलों को पहले सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है फिर उन्हें एक्स-रे के लिए निजी चिकित्सालयों या एक्स-रे सेंटर भेजना पड़ता है। इससे रोगियों के उपचार में देरी होती है। इस हादसे में भी इसी तरह का मामला देखने में आया।

ये भी पढ़ें

Sikar: पत्थर की खान दरकने से तीन मजदूर दबे, एक की मौत… एक श्रमिक को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी
सीकर
sikar news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 06:42 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर: फौजूवाला मेले में देर रात अचानक झूला टूटा, पिता-पुत्र गंभीर घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट