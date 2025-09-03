श्रीगंगानगर: फौजूवाला मेले में देर रात अचानक झूला टूटा, पिता-पुत्र गंभीर घायल

राजकीय चिकित्सालय में दो साल से एक्स रे मशीन नहीं होने से परिजनों व चिकित्सालय प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे दुर्घटनाओं में गंभीर घायलों को पहले सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है फिर उन्हें एक्स-रे के लिए निजी चिकित्सालयों या एक्स-रे सेंटर भेजना पड़ता है। इससे रोगियों के उपचार में देरी होती है। इस हादसे में भी इसी तरह का मामला देखने में आया।