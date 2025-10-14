श्रीगंगानगर : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 11वीं के दो छात्रों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, एक की हालत नाजुक

मंगलवार को स्कूल से छुट्टी के बाद तीनों छात्र बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बल्लूआना गांव के मुख्य मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि करन और राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया।