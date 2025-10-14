श्रीगंगानगर : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 11वीं के दो छात्रों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, एक की हालत नाजुक

हादसे के बाद सड़क पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। अबोहर के समीप गांव बल्लूआना में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, गांव रामगढ़ निवासी तीन छात्र करन पुत्र सुभाष, राकेश पुत्र देवनाथ और प्रेम पुत्र नेहपाल बल्लूआना स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ते थे।
मंगलवार को स्कूल से छुट्टी के बाद तीनों छात्र बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बल्लूआना गांव के मुख्य मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि करन और राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थानीय लोगों ने तत्काल तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने करन और राकेश को मृत घोषित कर दिया। प्रेम को प्राथमिक उपचार के बाद फरीदकोट रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के लगभग एक घंटे बाद तक न तो पुलिस और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। हादसे की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
अस्पताल में मृतकों के परिजन बेसुध होकर रोते-बिलखते नजर आए। बताया जा रहा है कि तीनों की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग