Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 11वीं के दो छात्रों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, एक की हालत नाजुक

Accident Death: स्कूल से छुट्टी के बाद तीनों छात्र बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बल्लूआना गांव के मुख्य मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 14, 2025

abohar accident

हादसे के बाद सड़क पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। अबोहर के समीप गांव बल्लूआना में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, गांव रामगढ़ निवासी तीन छात्र करन पुत्र सुभाष, राकेश पुत्र देवनाथ और प्रेम पुत्र नेहपाल बल्लूआना स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ते थे।

मंगलवार को स्कूल से छुट्टी के बाद तीनों छात्र बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बल्लूआना गांव के मुख्य मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि करन और राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल को फरीदकोट किया गया रेफर

स्थानीय लोगों ने तत्काल तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने करन और राकेश को मृत घोषित कर दिया। प्रेम को प्राथमिक उपचार के बाद फरीदकोट रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

कार चालक मौके से फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के लगभग एक घंटे बाद तक न तो पुलिस और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। हादसे की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

अस्पताल में मृतकों के परिजन बेसुध होकर रोते-बिलखते नजर आए। बताया जा रहा है कि तीनों की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान AGTF की बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा US में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी
जयपुर
Gangster Amit Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 07:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 11वीं के दो छात्रों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, एक की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कांस्टेबल युवती के बाद भाभी की भी मौत, सुसाइड नोट से खुला राज, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Rajasthan Police
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar Crime: प्रोपर्टी डीलर की रैकी के बाद गोल्डी बराड़ ने मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी

श्री गंगानगर

गुणवत्ता परीक्षण लैब बनी कबाड़, जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: पिकअप-ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 12 से अधिक लोग घायल, चालक की हालत नाजुक

tibbi accident
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: दिनदहाड़े महिला के कान से झपटी सोने की बाली, बुरी तरह फटे कान… खून से लथपथ हुई महिला

abohar crime
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.