श्री गंगानगर

Rajasthan: चेतावनी ! ‘सरकारी भवन खाली करो, 9 अक्टूबर से चलेगा बुलडोजर,’ एसडीएम के पहुंचते ही अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप

श्रीगंगानगर जिले के जैतसर इलाके में हुए अतिक्रमण का रविवार को एसडीएम शकुंतला चौधरी निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि 'सरकारी भवन खाली कर दो, 9 अक्टूबर से बुल्डोजर चलेगा।'

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 05, 2025

sdm Shakuntla

अतिक्रमण का मौका निरीक्षण करतीं एसडीएम शकुंतला चौधरी (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। जैतसर क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा जमाने वालों की अब खैर नहीं है। उपखंड अधिकारी (एसडीएम) श्रीबिजयनगर शकुंतला चौधरी ने शनिवार को नई धानमंडी मार्ग स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के जर्जर और असुरक्षित घोषित भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन भवनों पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया।

ग्राम पंचायत एक जीबी जैतसर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान विभाग के कनिष्ठ अभियंता विजयपाल जाखड़ ने एसडीएम को शिकायत दी थी कि सरकारी भवनों में कुछ लोगों ने अस्थाई कब्जा कर रखा है। इस सूचना के बाद एसडीएम शकुंतला चौधरी पुलिस बल, कार्यवाहक थानाधिकारी नागेंद्र सिंह और अभियंता जाखड़ के साथ मौके पर पहुंचीं।

एसडीए की कड़ी चेतावनी

निरीक्षण के दौरान दो भवनों में लोगों द्वारा किए गए अस्थाई अतिक्रमण पाए गए। एसडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमणकारियों को गुरुवार तक जगह खाली करने के आदेश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तय समय तक कब्जा नहीं हटाया गया तो 9 अक्टूबर से प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा।

ट्रैक्टर से हटाया गया अतिक्रमण

कार्रवाई के दौरान एक भवन की क्षतिग्रस्त चारदीवारी और कंटीली झाड़ियों से किए गए अतिक्रमण को ट्रैक्टर-लोडर की मदद से हटाया गया और भूमि को समतल कराया गया। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

05 Oct 2025 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: चेतावनी ! ‘सरकारी भवन खाली करो, 9 अक्टूबर से चलेगा बुलडोजर,’ एसडीएम के पहुंचते ही अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप

