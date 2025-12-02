Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

Rajasthan: 250 फीट ऊंचे आर्मी टावर पर चढ़े युवक, पुलिस ने पकड़ा तो गिड़गिड़ाने लगे, वजह सुनकर अफसर भी हैरान

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर कस्बे में सोमवार शाम दो युवकों के करीब 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया।

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Dec 02, 2025

Army-tower

टावर से उतरे युवकों से पूछताछ करती पुलिस। फोटो: पत्रिका

श्रीगंगानगर। जिले के श्रीकरणपुर कस्बे में सोमवार शाम दो युवकों के करीब 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह उन्हें नीचे उतरने के लिए मनाया। बाद में दोनों युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वो शौक पूरा करने के लिए टावर पर चढ़े। यह सुनकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए।

जानकारी अनुसार श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर कस्बे के दो युवक सोमवार शाम गांव भुट्टीवाला मार्ग पर खालसा स्कूल के खेल मैदान पर लगे करीब 250 फीट ऊंचे आर्मी टावर पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर सीआइ रजीराम व एसआइ माला सिंह सहित अन्य छह-सात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर दोनों युवक एकबारगी घबरा गए और सबसे ऊपर वाली मचान पर छुप गए।

आधे घंटे की समझाइश के बाद नीचे उतरे

करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद वे उतरने के लिए तैयार हुए। नीचे आने पर पूछताछ में उन्होंने अपना नाम कुलदीप कुमार पुत्र भंवरलाल मेघवाल उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड पांच व संदीप कुमार पुत्र मनफूल नायक उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड दो बताया।

पुलिस आई तो माफी मांगने लगे

युवकों ने माफी मांगते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही, लेकिन पुलिस उन्हें थाने ले गई। एसआइ माला सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे शौक-शौक में टावर पर चढ़ गए थे और उनका इरादा किसी तरह का विरोध या हंगामा करने का नहीं था। हालांकि इस जोखिम भरी हरकत और संभावित परिणाम को देखते हुए पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया।

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: 250 फीट ऊंचे आर्मी टावर पर चढ़े युवक, पुलिस ने पकड़ा तो गिड़गिड़ाने लगे, वजह सुनकर अफसर भी हैरान

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

