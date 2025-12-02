Rajasthan: 250 फीट ऊंचे आर्मी टावर पर चढ़े युवक, पुलिस ने पकड़ा तो गिड़गिड़ाने लगे, वजह सुनकर अफसर भी हैरान

युवकों ने माफी मांगते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही, लेकिन पुलिस उन्हें थाने ले गई। एसआइ माला सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे शौक-शौक में टावर पर चढ़ गए थे और उनका इरादा किसी तरह का विरोध या हंगामा करने का नहीं था। हालांकि इस जोखिम भरी हरकत और संभावित परिणाम को देखते हुए पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया।