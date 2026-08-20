‘गुस्से में निकल गई बात, दिल से शर्मिंदा हूं’, कारगिल चेकपोस्ट पर सेना के जवानों से बहस करने वाली लड़की ने मांगी माफी

एनडीवी से घटना वाले दिन की स्थिति बताते हुए युवती ने खुलासा किया कि वह लद्दाख से दिल्ली के सफर पर निकल रही थी। रास्ते में किसी वीआईपी मूवमेंट की पूर्व जानकारी नहीं होने के कारण वे लोग सुबह से ही रास्ते में फंसे हुए थे। युवती के अनुसार, शुरुआती 3-4 घंटे बीत जाने के बाद जब उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद फौजी से पूछा, तो एक घंटे में रास्ता खुलने का आश्वासन मिला। हालांकि, इंतजार बढ़ते-बढ़ते 6 घंटे से अधिक हो गया। रास्ते में आगे चल रहे कुछ अन्य यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस छिड़ गई थी। स्थिति बिगड़ने पर युवती भी आगे पहुंची। युवती ने बताया कि एक मरीज (पेशेंट) होने के नाते इतने घंटों तक वॉशरूम और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बिना फंसे रहने की वजह से वह आपा खो बैठी।