जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, चिनाब नदी में गिरी स्कॉर्पियो; 5 लोगों की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, हादसे की भयावहता को देखते हुए पुलिस और राहत टीमों के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में उतरकर मदद का हाथ बढ़ाया। सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से रस्सियों के सहारे गहरी खाई और नदी के किनारों पर व्यापक खोज अभियान चलाया। नदी के तेज बहाव और लगातार खिसकते पत्थरों के बावजूद संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 5 शवों को पानी से बाहर निकाल लिया है, जिन्हें पोस्टमार्टम और पहचान के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल अन्य लापता यात्रियों की तलाश और नदी में समाई गाड़ी को बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।