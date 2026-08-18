Bose Death Anniversary: क्यों 5 दिन तक छिपाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर? आज भी नहीं मिले 5 सवालों के जवाब

ऐसे ही सवालों को उठाती है वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव की नेताजी पर आधारित किताब ‘नेताजी की रहस्यमय मृत्यु की शोधपूर्ण अंतर्कथा सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा’। किताब के जरिए संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि जब 23 अगस्त को जापान की सरकारी एजेंसी डोमेई ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर जारी की तो इस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। भारत के अखबारों में यह खबर लंदन डेटलाइन से छपी, कलकत्ता में तब छपने वाले अंग्रेजी अखबार ‘हिंदुस्तान स्टैंडर्ड’ ने 24 अगस्त, 1945 के अंक में सुर्खियों में यह खबर प्रकाशित की। इस खबर में कहा गया था कि एक जापानी न्यूज एजेंसी ने सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर की घोषणा की है। खबर के दूसरे पैरे में कहा गया था कि एक विभान दुर्घटना में नेताजी को गंभीर चोटे आईं और फिर अस्पताल में उनका निधन हो गया