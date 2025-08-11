भाजपा और कांग्रेस में जोर आजमाइश शुरू, पंचायत प्रतिनिधियों को लुभाने की होड़

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। वह अपने निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कई जगहों पर प्रत्याशी की कमी है। यदि कांग्रेस कहीं प्रत्याशी है भी तो प्रस्तावक और अनुमोदकों का संकट है। भट्ट ने कहा कि लोगों ने भाजपा को विकस के लिए चुना है। जिला पंचायत के अधिकांश सदस्य ट्रिपल इंजन की सरकार के पक्ष में हैं। उन्होंने दावा कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के अधिकांश पदों पर भाजपा निर्विरोध चुनाव जीतेगी।