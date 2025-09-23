गोपेश्वर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव क्यों हुए स्थगित? NSUI ने क्या आरोप लगाए, जानिए पूरा मामला

किशन ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा जारी रिजल्ट में वह पास थे। उन्होंने MA प्रथम वर्ष में प्रवेश भी ले लिया था। नामांकन से ठीक एक दिन पहले रातोंरात उनका रिजल्ट बदल दिया गया और उन्हें फेल घोषित कर दिया गया। इसी वजह से उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया गया। फैसले से आक्रोशित NSUI कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच नोंकझोंक हुई। स्थिति पर काबू पाने के लिए अपर जिलाधिकारी और CO चमोली को मध्यस्थता करनी पड़ी। जिसके बाद हंगामे को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए।