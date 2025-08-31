Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

CG News: जवानों को बड़ी सफलता, 2 लाख के इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार, भेजे गए जेल

CG News: मिली जानकारी के अनुसार, 29 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर केरलापाल थाना क्षेत्र से डीआरजी और जिला बल की संयुक्त पार्टी ग्राम सामसट्टी और आस-पास इलाके में गस्त पर निकली।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Aug 31, 2025

जवानों को बड़ी सफलता (Photo source- Patrika)
जवानों को बड़ी सफलता (Photo source- Patrika)

CG News: सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन में सक्रिय एक इनामी सहित 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से 2 टिफिन आईईडी और अन्य विस्फोटक सामग्री लेकर जंगल-पहाड़ी रास्तों में छिपे हुए थे।

CG News: 4 नक्सलियों को विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा

मिली जानकारी के अनुसार, 29 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर केरलापाल थाना क्षेत्र से डीआरजी और जिला बल की संयुक्त पार्टी ग्राम सामसट्टी और आस-पास इलाके में गस्त पर निकली। इसी दौरान ग्राम सामसट्टी के पगडंडी रास्ते पर 4 नक्सलियों को विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए नक्सलियों में मुचाकी देवा इनामी 2 लाख रुपए ईनामी सहित मुचाकी गुड्डी उर्फ महेश, सोड़ी हिड़मा, सोड़ी देवा शामिल हैं।

10 किलो का आईईडी बरामद, किया नष्ट

CG News: बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बार फिर बड़ा हादसा टल गया। थाना बीजापुर क्षेत्र के गोरना-मनकेली मार्ग पर नक्सलियों के लगाया गया लगभग 10 किलो का शक्तिशाली कमांड आईईडी सुरक्षा बलों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। डीआरजी बीजापुर, थाना बीजापुर और बीडीएस टीम संयुक्त रूप से डिमाइनिंग ड्यूटी पर निकली थी। इसी दौरान सड़क पर इलेक्ट्रिक तार दिखाई दिए।

Published on:

31 Aug 2025 11:41 am

CG News: जवानों को बड़ी सफलता, 2 लाख के इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार, भेजे गए जेल

