सुकमा

Chhattisgarh Sports: सुकमा की बेटी ने राज्य स्तरीय स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक, उत्कृष्ट प्रदर्शन से बढ़ाया जिले का मान

Chhattisgarh Sports: सुकमा की खिलाड़ी रितु नाग ने 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।

less than 1 minute read

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

Chhattisgarh Sports (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh Sports (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh Sports: सुकमा जिले की धरती ने एक बार फिर साबित किया है कि यहां खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर ओलंपिक से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तक, जिले के खिलाड़ी लगातार अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सुकमा का नाम प्रदेशभर में रोशन कर रहे हैं।

इसी क्रम में कोरबा जिले में 12 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सुकमा की प्रतिभाशाली खिलाड़ी रितु नाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। रितु नाग ने बस्तर संभाग की हॉकी टीम में शामिल होकर टीम को प्रथम स्थान दिलाया और पूरे जिले को गौरवान्वित किया।

रितु वर्तमान में प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, छिंदगढ़ में कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता, जिला खेल अधिकारी विरूपाक्ष पौराणिक, सहायक खेल अधिकारी कमल कोसरिया तथा पीटीआई शिक्षिका योगिता नायक को दिया है।

Chhattisgarh Sports: रितु की इस उपलब्धि से न केवल उनके विद्यालय और परिवार में खुशी की लहर है, बल्कि पूरे सुकमा जिले का गौरव भी बढ़ा है। खेल प्रेमियों ने रितु नाग को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

Updated on:

17 Oct 2025 11:12 am

Published on:

17 Oct 2025 11:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Chhattisgarh Sports: सुकमा की बेटी ने राज्य स्तरीय स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक, उत्कृष्ट प्रदर्शन से बढ़ाया जिले का मान

सुकमा

छत्तीसगढ़

