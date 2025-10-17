Chhattisgarh Sports: सुकमा की बेटी ने राज्य स्तरीय स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक, उत्कृष्ट प्रदर्शन से बढ़ाया जिले का मान

इसी क्रम में कोरबा जिले में 12 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सुकमा की प्रतिभाशाली खिलाड़ी रितु नाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। रितु नाग ने बस्तर संभाग की हॉकी टीम में शामिल होकर टीम को प्रथम स्थान दिलाया और पूरे जिले को गौरवान्वित किया।