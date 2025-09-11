बांस बंटवारे पर मचा बवाल, गुस्से में भाई ने कर दी भाई की हत्या, इलाके में सनसनी

Crime News: सुकमा जिले के छींदगढ़ गांव में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बांस के वितरण को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। जानकारी के अनुसार, सोमा और उसका बड़ा भाई सुकालू बांस के बंटवारे को लेकर आपस में उलझ पड़े थे।
Crime News: वहीं देखते ही देखते विवाद इतना गंभीर हो गया कि गुस्से में आकर सोमा ने सुकालू पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और जांच शुरू कर दी। आरोपी सोमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाँव में इस घटना के बाद से सनसनी और दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे मामले की जांच जारी है।