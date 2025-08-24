Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

Sukma News: ड्यूटी में तैनात CRPF के जवान ने की गोली मारकर खुदकुशी, अब तक 177 ने दी जान… मचा हड़कंप

Sukma News: सुकमा जिले के मिनपा कैंप में पदस्थ सीआरपीएफ के जवान शशि भूषण कुमार ने शनिवार को अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली।

सुकमा

Khyati Parihar

Aug 24, 2025

आत्महत्या (File Photo)
आत्महत्या (File Photo)

Sukma News: सुकमा जिले के मिनपा कैंप में पदस्थ सीआरपीएफ के जवान शशि भूषण कुमार ने शनिवार को अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ द्वितीय वाहिनी का एक कंपनी मिनपा में तैनात है। सुबह जवान अपने कैँप में थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। इसके बाद जवान शशि भूषण के कमरे की ओर भागे। यहां पर शशि भूषण खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पास ही उसकी सर्विस रायफल भी थी। आरंभिक पड़ताल में ही पता चल गया कि उसने आत्महत्या कर ली है।

हालांकि खुदकुशी की वजह नहीं पता चल सका है। इसकी जानकारी जवानों ने पुलिस व अधिकारियों को दी। शशि भूषण कुमार, गया जिला बिहार का निवासी है। मृतक जवान करीब पांच- छह दिन पूर्व अवकाश से कैंप लौटा था । उक्त घटना की पुष्टि सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने की।

ये भी पढ़ें

Commits suicide: डिप्रेशन में युवती ने लगाई फांसी, बड़ी बहन से कहा था- मैं बुआ के घर जा रही हूं, फिर…
बलरामपुर
Commits suicide

अब तक 177 जवानों ने की आत्महत्या

हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र में, राज्य सरकार ने बताया था कि राज्य में पिछले साढ़े छह वर्षों (2019 से 15 जून, 2025 तक) में 177 सुरक्षाकर्मियों ने पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं, शराब की लत और बीमारियों सहित विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है।

नक्सल प्रभावित इलाके में थी ड्यूटी

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबल के जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिस जवान ने आत्महत्या की थी। उसकी भी ड्यूटी नक्सल प्रभावित इलाके में थी। जवान के आत्महत्या का कारण पारिवारिक हो सकता है।

ये भी पढ़ें

ASI Suicide: पुलिस थाने के बैरक में ASI ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव… मचा हड़कंप
बालोद
Suicide case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 10:53 am

Published on:

24 Aug 2025 10:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Sukma News: ड्यूटी में तैनात CRPF के जवान ने की गोली मारकर खुदकुशी, अब तक 177 ने दी जान… मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.