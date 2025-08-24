Sukma News: ड्यूटी में तैनात CRPF के जवान ने की गोली मारकर खुदकुशी, अब तक 177 ने दी जान… मचा हड़कंप

Sukma News: सुकमा जिले के मिनपा कैंप में पदस्थ सीआरपीएफ के जवान शशि भूषण कुमार ने शनिवार को अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ द्वितीय वाहिनी का एक कंपनी मिनपा में तैनात है। सुबह जवान अपने कैँप में थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। इसके बाद जवान शशि भूषण के कमरे की ओर भागे। यहां पर शशि भूषण खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पास ही उसकी सर्विस रायफल भी थी। आरंभिक पड़ताल में ही पता चल गया कि उसने आत्महत्या कर ली है।