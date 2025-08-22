Naxalite Arrested: 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, सुरक्षाबलों पर हुए घातक हमलों में रहा शामिल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त को जगरगुण्डा थाना से एसडीओपी तोमेश वर्मा और कुंदेड़ कैम्प से सीआरपीएफ निरीक्षक गौतम कुमार के नेतृत्व में 165वीं वाहिनी यंग प्लाटून की टीम ग्राम चिमलीपेंटा क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान ग्राम चिमलीपेंटा की घेराबंदी कर एक फरार नक्सली को दबोचा गया।