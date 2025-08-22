Naxalite Arrested: 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, सुरक्षाबलों पर हुए घातक हमलों में रहा शामिल

Naxalite Arrested: सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दो लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया नक्सली 2023 और 2024 में सुरक्षाबलों पर हुए घातक हमलों में शामिल रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त को जगरगुण्डा थाना से एसडीओपी तोमेश वर्मा और कुंदेड़ कैम्प से सीआरपीएफ निरीक्षक गौतम कुमार के नेतृत्व में 165वीं वाहिनी यंग प्लाटून की टीम ग्राम चिमलीपेंटा क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान ग्राम चिमलीपेंटा की घेराबंदी कर एक फरार नक्सली को दबोचा गया।
Naxalite Arrested: पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह 25 फरवरी 2023 को जगरगुण्डा में सुरक्षाबलों पर हमले में शामिल था, जिसमें तीन जवान शहीद हुए थे और उनके हथियार लूटे गए थे। साथ ही, 3 नवंबर 2024 को साप्ताहिक बाजार के दौरान दो जवानों को घायल कर हथियार लूटने की वारदात में भी वह शामिल था।