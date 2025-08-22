Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

Naxalite Arrested: 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, सुरक्षाबलों पर हुए घातक हमलों में रहा शामिल

Naxalite Arrested: सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दो लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Aug 22, 2025

2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Naxalite Arrested: सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दो लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया नक्सली 2023 और 2024 में सुरक्षाबलों पर हुए घातक हमलों में शामिल रहा है।

Naxalite Arrested: घेराबंदी कर नक्सली को दबोचा गया…

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त को जगरगुण्डा थाना से एसडीओपी तोमेश वर्मा और कुंदेड़ कैम्प से सीआरपीएफ निरीक्षक गौतम कुमार के नेतृत्व में 165वीं वाहिनी यंग प्लाटून की टीम ग्राम चिमलीपेंटा क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान ग्राम चिमलीपेंटा की घेराबंदी कर एक फरार नक्सली को दबोचा गया।

ये भी पढ़ें

21 नक्सलियों ने छोड़ा ‘लाल गलियारा’, 8 लाख का इनामी केशा लेकाम व महिला नक्सली भी शामिल
दंतेवाड़ा
'लाल आतंक' से तौबा (Photo source- Patrika)

सुरक्षाबलों पर हमले में था शामिल

Naxalite Arrested: पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह 25 फरवरी 2023 को जगरगुण्डा में सुरक्षाबलों पर हमले में शामिल था, जिसमें तीन जवान शहीद हुए थे और उनके हथियार लूटे गए थे। साथ ही, 3 नवंबर 2024 को साप्ताहिक बाजार के दौरान दो जवानों को घायल कर हथियार लूटने की वारदात में भी वह शामिल था।

ये भी पढ़ें

22 लाख के इनामी नक्सली दंपती सहित 4 ने किया सरेंडर, ब्लास्ट और नक्सल हमले में थे शामिल
कोंडागांव
नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 04:47 pm

Published on:

22 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Naxalite Arrested: 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, सुरक्षाबलों पर हुए घातक हमलों में रहा शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.