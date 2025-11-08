बस्तर में फिर गूंजी रेड की आहट! सुकमा-दंतेवाड़ा में 12 ठिकानों पर NIA की छापेमारी

सुकमा-दंतेवाड़ा में 12 ठिकानों पर NIA की रेड (photo source- Patrika)
NIA Raid In Dantewada: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में शुक्रवार को एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई दो साल पहले अरनपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई है।
NIA की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये छापे वर्ष 2023 में अरनपुर क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट और घातक हमले के मामले में किए गए हैं, जिसे माओवादियों के सशस्त्र कैडरों द्वारा अंजाम दिया गया था। एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई केस नंबर RC-07/2024/NIA/RPR (अरनपुर आईईडी ब्लास्ट केस) के तहत नामजद आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों पर की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान NIA टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने NIA की टीम को सुरक्षा मुहैया कराई।
Chhattisgarh NIA raid: जांच एजेंसी ने कहा कि ‘आज की तलाशी में नकदी, हस्तलिखित पत्र और भाकपा (माओवादी) द्वारा उगाही के लिए मुद्रित रसीद सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा, संदिग्धों/आरोपियों के डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए।’ बयान में कहा गया है कि एनआईए मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है, जिसमें अब तक 27 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र दाखिल किये गए हैं।
गौरतलब है कि अरनपुर में वर्ष 2023 में हुए आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे और कई घायल भी हुए थे। यह घटना उस समय हुई थी जब सुरक्षा बल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। NIA की यह ताजा कार्रवाई माओवादी नेटवर्क और उनके समर्थकों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
