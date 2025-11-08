बस्तर में फिर गूंजी रेड की आहट! सुकमा-दंतेवाड़ा में 12 ठिकानों पर NIA की छापेमारी

NIA की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये छापे वर्ष 2023 में अरनपुर क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट और घातक हमले के मामले में किए गए हैं, जिसे माओवादियों के सशस्त्र कैडरों द्वारा अंजाम दिया गया था। एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई केस नंबर RC-07/2024/NIA/RPR (अरनपुर आईईडी ब्लास्ट केस) के तहत नामजद आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों पर की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान NIA टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने NIA की टीम को सुरक्षा मुहैया कराई।