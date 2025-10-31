‘मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए’,डॉक्टर की नर्स से अश्लील बातें; बोला-पैसा दूंगा, तुम नहीं तो किसी सहेली से ही दोस्ती करा दो

डॉक्टर की नर्स से अश्लील बातें। ऑडियो वॉयरल। फोटो सोर्स-AI
Crime News: सुल्तानपुर के सीनियर डॉक्टर का एक ऑडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें डॉक्टर को एक महिला नर्स से आपत्तिजनक बातें करते सुना जा सकता है।
ऑडियो में सुना जा सकता है कि डॉक्टर महिला नर्स को दोस्ती का प्रस्ताव देते कह रहा है "मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी पूरी केयर करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम नहीं चाहती हो तो अपनी किसी सहेली से दोस्ती करा दो। जो पैसा लगेगा, वह देंगे, बस प्यार करना है।''
डॉक्टर का ये ऑडियो उस समय का बताया जा रहा है जब वह लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का अधीक्षक था। इसके बाद में उनका तबादला कादीपुर CHC हुआ। हालांकि ऑडियो किस दिन का है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। लंभुआ CHC में 14 अक्टूबर को एक महिला की मौत के बाद डॉ. को अस्पताल से हटाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि अस्पताल में उचित इलाज ना मिलने की वजह से मरीज की जान गई है।
डॉक्टर ने बार-बार अपनी जरूरतों का इजहार करते हुए कहता है कि हमारा आपसे जो संबंध रहेगा, गोपनीय रहेगा। इस पर महिला नर्स इस पर इनकार कर देती है और कहती है, '' ना सर, इसके लिए माफ करिए। कोई सजा दे दीजिए मुझे मंजूर है, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी।''
इसके बाद डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी, उसी से फ्रेंडशिप करवा दो। जिस पर महिला जवाब देती है कि अगर उसे कोई नंबर मिलेगा तो दे देगी, बाकि बातचीत डॉक्टर को खुद करनी होगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे अच्छी लड़की चाहिए, और जो पैसे लगेगा, वह देगा। हालांकि पत्रिका इस वायरल हो रहे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित मामले को लेकर चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी मिल गई है। महिला नर्स ने ने शिकायत दर्ज कराई है। मामले को लेकर एक जांच टीम गठन किया गया है। इस टीम द्वारा दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
