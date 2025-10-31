‘मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए’,डॉक्टर की नर्स से अश्लील बातें; बोला-पैसा दूंगा, तुम नहीं तो किसी सहेली से ही दोस्ती करा दो

डॉक्टर का ये ऑडियो उस समय का बताया जा रहा है जब वह लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का अधीक्षक था। इसके बाद में उनका तबादला कादीपुर CHC हुआ। हालांकि ऑडियो किस दिन का है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। लंभुआ CHC में 14 अक्टूबर को एक महिला की मौत के बाद डॉ. को अस्पताल से हटाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि अस्पताल में उचित इलाज ना मिलने की वजह से मरीज की जान गई है।