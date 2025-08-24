विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दो मजदूरों की चली गई जान, नहीं हटाया था अतिरिक्त खंभा

इसी दौरान वहां से गुजरे करंट प्रवाहित बिजली के सर्विस तार से पोल टच हो गया और तीनों उसकी चपेट में आ गए। इससे तेज झटका लगा और तीनों वहीं गिर गए। हादसे में रामप्रसाद विश्वकर्मा व कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन चंद घायल हो गया। विपिन चंद को भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली कट की। इधर झिलमिली पुलिस ने पीएम पश्चात दोनों का शव उनके परिजन को सौंप दिया है।