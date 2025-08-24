Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दो मजदूरों की चली गई जान, नहीं हटाया था अतिरिक्त खंभा

CG News: सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की दोपहर करंट के चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया।

सुरजपुर

Shradha Jaiswal

Aug 24, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की दोपहर करंट के चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अतिरिक्त विद्युत पोल को हटाने के दौरान तरंगित तार के संपर्क में तीनों आ गए। हादसे में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की प्रक्रिया पूरी की।

CG News: बताने के बाद भी नहीं हटाया था अतिरिक्त खंभा

झिलमिली थाना क्षेत्र के ग्राम केवरा निवासी विपिन चंद जायसवाल का पीएम आवास स्वीकृत हुआ था। मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। उसके यहां गांव के ही 2 मजदूर रामप्रसाद विश्वकर्मा व कल्लू काम कर रहे थे। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे निर्माणाधीन आवास के पास ही एक अतिरिक्त पोल को दोनों मजदूरों की मदद से विपिन चंद जायसवाल द्वारा हटाया जा रहा था। खंभा घर में न गिरे, इसके लिए उसमें ही लगे क्लेम्प में लगे तार के सहारे पोल को खींच रहे थे।

खंभा हटा दिए होते तो नहीं होती घटना

ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में विद्युत विभाग द्वारा केबल लगाने का कार्य किया गया था। इस दौरान विपिन जायसवाल के घर के समीप खंभे को हटाने के लिए कहा गया था। इस पर ठेकेदार ने एक अलग से पोल खड़ा कर केबल लगा दिया, लेकिन खंभे को नहीं हटाया, वहीं विभाग के कर्मचारियों ने भी ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नए खंभे लगाते समय ही पुराने पोल को हटा दिए होते तो यह घटना आज नहीं हुई होती।

24 Aug 2025 06:24 pm

