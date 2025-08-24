विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दो मजदूरों की चली गई जान, नहीं हटाया था अतिरिक्त खंभा

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की दोपहर करंट के चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अतिरिक्त विद्युत पोल को हटाने के दौरान तरंगित तार के संपर्क में तीनों आ गए। हादसे में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की प्रक्रिया पूरी की।
झिलमिली थाना क्षेत्र के ग्राम केवरा निवासी विपिन चंद जायसवाल का पीएम आवास स्वीकृत हुआ था। मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। उसके यहां गांव के ही 2 मजदूर रामप्रसाद विश्वकर्मा व कल्लू काम कर रहे थे। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे निर्माणाधीन आवास के पास ही एक अतिरिक्त पोल को दोनों मजदूरों की मदद से विपिन चंद जायसवाल द्वारा हटाया जा रहा था। खंभा घर में न गिरे, इसके लिए उसमें ही लगे क्लेम्प में लगे तार के सहारे पोल को खींच रहे थे।
इसी दौरान वहां से गुजरे करंट प्रवाहित बिजली के सर्विस तार से पोल टच हो गया और तीनों उसकी चपेट में आ गए। इससे तेज झटका लगा और तीनों वहीं गिर गए। हादसे में रामप्रसाद विश्वकर्मा व कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन चंद घायल हो गया। विपिन चंद को भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली कट की। इधर झिलमिली पुलिस ने पीएम पश्चात दोनों का शव उनके परिजन को सौंप दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में विद्युत विभाग द्वारा केबल लगाने का कार्य किया गया था। इस दौरान विपिन जायसवाल के घर के समीप खंभे को हटाने के लिए कहा गया था। इस पर ठेकेदार ने एक अलग से पोल खड़ा कर केबल लगा दिया, लेकिन खंभे को नहीं हटाया, वहीं विभाग के कर्मचारियों ने भी ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नए खंभे लगाते समय ही पुराने पोल को हटा दिए होते तो यह घटना आज नहीं हुई होती।