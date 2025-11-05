Unique news: Video: मरा समझकर जिस बेटे का शव किया दफन, वह 3 दिन बाद लौट आया घर, बोला- मैं तो जिंदा हूं

Young man who returned and relatives (Photo- Video grab)
सूरजपुर. सूरजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक डेड बॉडी को अपना बेटा समझकर परिजन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद वह घर लौट आया। वह रिश्तेदार के घर पर था। दरअसल शनिवार को कुएं में एक अज्ञात युवक का शव (Unique news) मिला था। परिजन ने पुलिस के सामने शव की शिनाख्त 3 दिन से लापता अपने बेटे के रूप में की थी। इसके बाद परिजन ने उसका शव दफन कर दिया था। अब पुलिस उलझन में है कि आखिर मृत युवक कौन है? हालांकि पुलिस ने शव के कपड़े और अंगुली का टुकड़ा संरक्षित कर रखा है। उसके आधार पर उसकी पहचान की बात कही जा रही है। अन्यथा कब्र से शव निकालकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंद्रपुर निवासी जैन राम के पुत्र पुरुषोत्तम जैन कई दिनों से लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच शनिवार को सूरजपुर के मानपुर में एक अज्ञात युवक (Unique news) की लाश मिली। पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी थी। सूचना पर उसके परिजन वहां पहुंचे और उसकी पहचान पुरुषोत्तम के रूप में की।
पुलिस ने सारी प्रक्रिया पूर्ण कर शव का पीएम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंप दिया। इसके बाद परिजन ने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार शव को दफन कर दिया। पुरुषोत्तम की मौत की खबर सुनकर नाते-रिश्तेदार उसके घर पहुंचे थे। क्रियाकर्म की तैयारी घर पर चल रही थी। इसी बीच 3 दिन बाद पुरुषोत्तम के जिन्दा (Unique news) होने की जानकारी परिजन को मिली।
जिस पुरुषोत्तम को मृत समझकर परिजन ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वह अंबिकापुर में रिश्तेदार के घर था। जब इसकी जानकारी रिश्तेदार को हुई तो उसने घर पहुंचकर पुरुषोत्तम के जिन्दा (Unique news) होने की जानकारी दी। कुछ देर के लिए परिजन को विश्वास नहीं हुआ। मरा हुआ पुरुषोत्तम जब परिजन के सामने आया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
पुरषोत्तम जब घर पहुंचा तो उसे देखने उसके घर पर भीड़ लग गई। यह गांव में चर्चा व कौतूहल का विषय बन गया। युवक की मौत की सूचना पर परिजन व रिश्तेदार सदमे में थे। लेकिन मौत की घटना झूठी निकलने (Unique news) पर परिजन व रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है।
अब सवाल उठ रहा है कि जिस युवक का अंतिम संस्कार (Unique news) कर दिया गया, आखिर वह कौन है? उसकी पहचान आखिर क्यों नहीं हो सकी। मृतक का शिनाख्त करना अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि शव को दफन कर दिया गया है। एएसपी संतोष महतो का कहना है कि मृतक के कपड़े व उसकी अंगुली के टुकड़े को प्रिजर्व किया गया है।
उसके आधार पर परिजन का सैंपल मिलान किया जाएगा। अगर परिजन जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो एसडीएम के निर्देश पर शव को कब्र से बाहर निकलवाया जाएगा। फिलहाल परिजन की तलाश की जा रही है।
