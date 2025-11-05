Unique news: Video: मरा समझकर जिस बेटे का शव किया दफन, वह 3 दिन बाद लौट आया घर, बोला- मैं तो जिंदा हूं

सूरजपुर. सूरजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक डेड बॉडी को अपना बेटा समझकर परिजन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद वह घर लौट आया। वह रिश्तेदार के घर पर था। दरअसल शनिवार को कुएं में एक अज्ञात युवक का शव (Unique news) मिला था। परिजन ने पुलिस के सामने शव की शिनाख्त 3 दिन से लापता अपने बेटे के रूप में की थी। इसके बाद परिजन ने उसका शव दफन कर दिया था। अब पुलिस उलझन में है कि आखिर मृत युवक कौन है? हालांकि पुलिस ने शव के कपड़े और अंगुली का टुकड़ा संरक्षित कर रखा है। उसके आधार पर उसकी पहचान की बात कही जा रही है। अन्यथा कब्र से शव निकालकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।