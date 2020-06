नंबर एक टेनिस खिलाड़ी Novak Djokovic कोरोना पॉजीटिव, पत्नी भी संक्रमित

नई दिल्ली : एटीपी रैंकिंग (ATP Rankings) में दुनिया के नंबर एक मौजूदा टेनिस स्टार सर्बिया के नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) और उनकी पत्नी जेलेना जोकोविक (Jelena Djokovic) दोनों कोरोना संक्रमित (Corona Test Positive) पाए गए हैं। जोकोविच ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर कराया गया उनका और उनकी पत्नी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया गया था। उनके बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव है।

वतन वापसी पर कराया गया था टेस्ट

जोकोविच अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक प्रदर्शनी टूर्नामेंट खेलने गए थे। वहां से जैसे ही वह वापस अपने देश लौटे तो पूरे परिवार का कोविड-19 टेस्ट (Covid-19 Test) करवाया गया था। टेस्ट रिपोर्ट में वह और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि उनके बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बता दें कि टेस्ट से पहले तक जोकोविक के अंदर कोरोना का कोई लक्षण नहीं नजर आया था। जोकोविक ने बताया कि जब हमने टेस्ट करवाया तो उनका और जेलेना का रिपोर्ट पॉजीटिव आया, जबकि उनके बच्चों के टेस्ट के नतीजे निगेटिव आए।

