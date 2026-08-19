आगे का पहिया गायब, सिर पर एवरेस्ट का जुनून: एक पहिए पर नेपाल निकले सनीद का ‘नो टू ड्रग्स’ वाला वायरल मिशन!

बिना अगले पहिए के साइकिल चलाना बिल्कुल आसान नहीं है। सामान्य साइकिल के मुकाबले इसमें संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। तेज हवा चलने पर यह चुनौती और बढ़ जाती है। सनीद बताते हैं कि उन्हें इस तरह साइकिल चलाने का करीब 12 साल का अनुभव है। वह आमतौर पर रोज 50 से 60 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। सड़क और मौसम ठीक होने पर यह दूरी बढ़ भी जाती है। एक दिन में वह करीब 150 किलोमीटर तक का सफर भी कर चुके हैं। अब तक सनीद 7 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं।