Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास वोटर आईडी मिलने को लेकर अपडेट, CCTV वीडियो ने कर दिया खुलासा

MP News- केंद्रीय मंत्री के निवास के पास मिले 43 वोटर आईडी मामले में जांच तेज हुई। स्वास्थ्य विभाग का लिपिक जांच के दायरे में है। वहीं, कचरे में मिले वोटर आईडी में जिनके नाम उनमें 11 के तबादले हो चुके हैं।

टीकमगढ़

Akash Dewani

Aug 22, 2025

Big update on voter ID found near Union Minister bungalow mp news
Big update on voter ID found near Union Minister bungalow (Patrika.com)

Voter ID found near Union Minister bungalow: टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के निवास के पास कचरे में फेंके गए 43 वोटर आईडी को लेकर जांच शुरू हो गई। शुरुआती दौर में सामने आया है कि यह जिनके कार्ड हैं उनमें 11 लोग जिले से बाहर स्थानांतरित हो चुके हैं और 32 अभी जिले में ही हैं। यह कार्ड जिस बीएलओ के क्षेत्र से हैं जो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में लिपिक है।वोटर कार्ड के दुरुपयोग की आशंका को लेकर जांच की जा रही है। तो नहीं किया गया है प्रशासन इसकी जांच कर रहा है।

सासंद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी की शिकायत पर तहसीलदार सतेंद्र गुर्जर ने इन्हें जब्त कर कलेक्टर को सूचना दी थी। कलेक्टर ने एसडीम संस्कृति लिटौरिया को उस मामले की जांच सौंपी है। इन वोटर कार्ड को लेकर दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा। वहीं प्रशासन इस मामले की जांच करने की बात कह रहा है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में बनेगा नया संभाग और जिला, 25-26 अगस्त को पुर्नगठन आयोग की मीटिंग, गरमा रहा मुद्दा
छिंदवाड़ा
New division and district in MP Administrative Unit Reorganization Commission meeting chhindwara mp news

सांसद प्रतिनिधि ने कहा- मंत्री के खिलाफ साजिश

यह कार्ड मिलने के बाद सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी तलाश की थी। उसमें भी सामने आया था कि यह कार्ड संतोष आंबेडकर के घर से ही कचरे के साथ फेंके गए थे और एक महिला फेंकने आई थी। चतुर्वेदी ने इसे देशभर में चल रहे वोट चोरी के मामले से जोड़ते हुए इसकी जांच के लिए कलेक्टर को पत्र सौंपा था। उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संतोष आंबेडकर पर आरोप लगाए थे कि कही यह सरकार को कमजोर करने वाली शक्तियों के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री को निशाना बनाना तो नहीं चाह रहे है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में सरेआम गैंगवार, ‘7777 नंबर’ वाली थार से उतरे गुंडे, प्रॉपर्टी माफिया पर बरसाए डंडे, वीडियो वायरल
दमोह
damoh gangwar viral video mafia Sahil Birmani property broker Rakesh Sharma mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 03:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास वोटर आईडी मिलने को लेकर अपडेट, CCTV वीडियो ने कर दिया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.