केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास वोटर आईडी मिलने को लेकर अपडेट, CCTV वीडियो ने कर दिया खुलासा

यह कार्ड मिलने के बाद सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी तलाश की थी। उसमें भी सामने आया था कि यह कार्ड संतोष आंबेडकर के घर से ही कचरे के साथ फेंके गए थे और एक महिला फेंकने आई थी। चतुर्वेदी ने इसे देशभर में चल रहे वोट चोरी के मामले से जोड़ते हुए इसकी जांच के लिए कलेक्टर को पत्र सौंपा था। उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संतोष आंबेडकर पर आरोप लगाए थे कि कही यह सरकार को कमजोर करने वाली शक्तियों के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री को निशाना बनाना तो नहीं चाह रहे है। (MP News)