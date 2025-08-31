केंद्रीय मंत्री के सामने उड़ी नियमों की धज्जियां, लड़के-लड़कियों के बीच कराया कबड्डी मैच, देखें वीडियो

boys vs girls kabaddi match: राष्ट्रीय खेल दिवस पर निवाड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम में लड़के-लड़कियों के बीच कबड्डी मैच कराया गया। बताया जा रहा है कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर से किसी प्रकार की तैयारी न होने से आनन-फानन में मैच कराया गया। दरअसल, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार (Union Minister Virendra Kumar) के मुख्य आतिथ्य में निवाड़ी में कार्यक्रम हुआ। इसी में कबड्डी मैच कराया गया। (MP News)
मामले में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा, बच्चे पूरी तरह खेल भावना से खेल रहे थे। जो आपत्ति जता रहे हैं, वह दूसरे नजरिया से देख रहे। वहीँ, इस मैच को लेकर फीमेल खिलाड़ियों का कहना है कि मैच उनकी और उनके परिवार की सहमति से कराया गया था। मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। (MP News)
रिटायर्ड जिला क्रीड़ा अधिकारी आरपी तिवारी इस मैच को गलत बताते हुए आलोचना की। उनका कहना है कि कबड्डी में मिश्रित खिलाड़ियों को खिलवाने का कोई नियम नहीं है। यह कबड्डी मैच गलत है।
इस मैच को लेकर जब फीमेल खिलाड़ियों से बात कि गई तो उन्होंने बताया कि यह मैच उनकी और उनके माता-पिता की मर्जी से हुआ था। खिलाडियों ने कहा कि खेल में इस तरह विवाद करना ठीक नहीं है। एक दूसरी खिलाड़ियों ने बताया कि जिला और स्टेट लेवल पर भी मेल और फीमेल खिलाड़ी एक साथ अभ्यास करते हैं।
कांग्रेस ने इस मैच को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय संस्कृति में इस तरह का आयोजन अनुचित है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की मौजदूगी में यह अनुशासनहीनता हुई है।
कांग्रेस के जुबानी हमले के बाद भाजपा नेताओं ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं में लिंग भेद खड़ा करना गलत है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हर जगह दोष दिखाई देता है और यह उनकी संकीर्ण मानसिकता का प्रमाण है।