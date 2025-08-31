केंद्रीय मंत्री के सामने उड़ी नियमों की धज्जियां, लड़के-लड़कियों के बीच कराया कबड्डी मैच, देखें वीडियो

boys vs girls kabaddi match: राष्ट्रीय खेल दिवस पर निवाड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम में लड़के-लड़कियों के बीच कबड्‌डी मैच कराया गया। बताया जा रहा है कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर से किसी प्रकार की तैयारी न होने से आनन-फानन में मैच कराया गया। दरअसल, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार (Union Minister Virendra Kumar) के मुख्य आतिथ्य में निवाड़ी में कार्यक्रम हुआ। इसी में कबड्डी मैच कराया गया। (MP News)