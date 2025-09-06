दर्दनाक…. बाढ़ के बीच में से निकली बच्चे की शव यात्रा, वीडियो देख बैठ गया लोगों का दिल!

शुक्रवार को गणेशपुरा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कुछ लोग एक बच्चे के शव को कमर तक पानी में लेकर मुक्तिधाम जा रहे थे। साथ ही चल रही नाव में अंतिम संस्कार का सामान रखा गया था। गणेशुपरा के मिलनखेरा निवासी रामदास रैकवार के 5 वर्ष के पोते देवेंद्र रैकवार का निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि देवेंद्र अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में था। देवेंद्र के माता-पिता वहां मजदूरी करते हैं। वहां पर देवेंद्र को उल्टी-दस्त की समस्या के बाद उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में परिजन उसके अंतिम संस्कार के लिए शव को अपने गांव लेकर आए थे। (MP News)