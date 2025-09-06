Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

दर्दनाक…. बाढ़ के बीच में से निकली बच्चे की शव यात्रा, वीडियो देख बैठ गया लोगों का दिल!

MP News: तेज बारिश (Heavy Rain) ने गांव के मुक्तिधाम तक जाने का रास्ता रोक दिया। शव कंधों पर और सामान नाव से ले जाना पड़ा। वायरल वीडियो ने जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर दिए।

टीकमगढ़

Akash Dewani

Sep 06, 2025

Child funeral procession passing flood video viral heavy rain mp news
Child funeral procession passing flood video viral heavy rain (फोटो- सोशल मीडिया वीडियो)

Video Viral: टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में अंतिम संस्कार के लिए जहां नाव से सामान भेजा गया तो लोग कमर तक पानी से गुजर कर मुक्तिधाम पहुंचे। यहां पर एक 5 वर्षीय बालक की मौत के बाद यह समस्या सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंचायत द्वारा तालाब के भराव क्षेत्र की पहाड़ी पर मुक्तिधाम बनाया गया है। इस बार हुई जोरदार बारिश (heavy rain) के बाद अब तालाब अपने पूरे भराव पर आ गया है तो यहां जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। (MP News)

ये है पूरी घटना

शुक्रवार को गणेशपुरा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कुछ लोग एक बच्चे के शव को कमर तक पानी में लेकर मुक्तिधाम जा रहे थे। साथ ही चल रही नाव में अंतिम संस्कार का सामान रखा गया था। गणेशुपरा के मिलनखेरा निवासी रामदास रैकवार के 5 वर्ष के पोते देवेंद्र रैकवार का निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि देवेंद्र अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में था। देवेंद्र के माता-पिता वहां मजदूरी करते हैं। वहां पर देवेंद्र को उल्टी-दस्त की समस्या के बाद उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में परिजन उसके अंतिम संस्कार के लिए शव को अपने गांव लेकर आए थे। (MP News)

ये भी पढ़ें

महाकाल की नगरी से मिले 96 अज्ञात शव! प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, उठे सवाल
उज्जैन
96 unidentified dead bodies found ujjain mp news

लगातार बारिश से मुक्तिधाम में भरा पानी

लगातार जारी बारिश के बाद गांवों में मुक्तिधाम को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रही है। कुछ दिन पूर्व ग्राम मातौल का एक मामला सामने आया था। यहां पर मुक्तिधाम की सुविधा न होने पर बारिश में लोग पॉलीथिन की मदद से अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसके बाद कलेक्टर ने ऐसे 100 गांवों को चिंहित कर सांसद निधि एवं मनरेगा से मुक्तिधाम निर्माण कराने के निर्देश दिए थे। (MP News)

चारों ओर भर गया पानी

गांव में पंचायत द्वारा तालाब के पास स्थित पहाड़ी पर मुक्तिधाम का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्षों में पर्याप्त बारिश न होने से तालाब खाली रहता था, ऐसे में आगे की सोचे बिना ही इस पहाड़ी पर मुक्तिधाम का निर्माण कर दिया गया था। अब इस बार हुई पर्याप्त बारिश के चलते इस पूरे क्षेत्र में तालाब का पानी भर गया है और यहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। (MP News)

इस समस्या को लेकर गांव के सरपंच हरबाई अहिरवार के पति देशराज ने बताया कि गांव में एक दूसरा मुक्तिधाम भी है, लेकिन वहां पर भी पानी भरा है। पहले यहां पर पानी न होने के कारण लोग आसानी से आते थे। ऐसे में यहां पर मुक्तिधाम का निर्माण किया गया था। यह समस्या सामने आने के बाद अब लोग स्थल चयन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।

दूसरी जगह तलाश करेंगे

जनपद पंचायत सीईओ अक्षांश श्रीवास्तव ने कहा कि गांव में मुक्तिधाम निर्माण के लिए दूसरी जगह तलाश करेंगे। तालाब का पानी कम होने के बाद वहां के लिए स्थाई पहुंच मार्ग तैयार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

MP के 424 आदिवासी बाहुल्य गांवों की बदलेगी तस्वीर, शुरू होंगे कई विकास कार्य
खरगोन
424 tribal dominated villages to be developed under vision 2030 mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 01:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / दर्दनाक…. बाढ़ के बीच में से निकली बच्चे की शव यात्रा, वीडियो देख बैठ गया लोगों का दिल!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट