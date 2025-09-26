MP के युवा खिलाड़ियों को मिला कीड़ों वाला नाश्ता, पीने के पानी के लिए भी तरसाया

Worm-Infested Food: संभागीय शालेय खेल प्रतियोगिता (Divisional School Sports Competition) में टीकमगढ़ को खेलों की मेजबानी मिली है, लेकिन खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उसने जिले पर दाग लगा दिया। प्रतियोगिता पुलिस मैदान और ढोंगा मैदान में आयोजित की जा रही है।
संभाग से आई 30 से अधिक टीमों के खिलाड़ियों को गुणवत्ताहीन भोजन और नाश्ता दिया गया है। खेल के दूसरे दिन उनके नाश्ते में कीड़े निकले। इस लचर व्यवस्था और खराब नाश्ते का विरोध खिलाड़ियों ने किया है। वहीं खेल मैदान से आवास दो से तीन किमी दूर बनाए गए है। जहां से आने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। (mp news)
सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, तलवार बाजी और हॉकी की संभागीय शालेय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, छरतपुर, दमोह और सागर जिले की टीमों को शामिल किया है। छात्रों को पुष्पा हाई स्कूल की मैस और कन्या विद्यालय की मैस से नाश्ता दिया जा रहा है। पुष्पा हाई स्कूल की मैस से आए नाश्ते में कई कीड़े निकले है। बीमार होने पर एक छात्र का उपचार किया गया है। (mp news)
दमोह से आए खिलाड़ी ने बताया कि पुलिस लाइन में सभी खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों के लिए पुष्पा हाईस्कूल के मैस से भोजन आया था, उसमें कीड़े थे। वहीं वीडियो में खिलाड़ी ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए आए भोजन में कीड़े (Worm-Infested Food) निकले थे। एक खिलाड़ी का तो पेट खराब हो गया था। उसका उपचार किया गया है, तब जाकर ठीक हुआ है। (mp news)
खिलाड़ियों ने बताया, खेल मैदान में पेयजल की व्यवस्था नहीं की है। खेल के दौरान पेयजल के लिए परेशान होना पड़ा। कोच ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए जिला क्रीड़ा विभाग ने वाहन सुविधाएं नहीं दी हैं। खिलाड़ियों को खेल मैदान और रात्रि में रुकने तक में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पेयजल व्यवस्था खराब है। (mp news)
दमोह से आए कोच विवेक शर्मा ने बताया, खिलाड़ियों के लिए जिला प्रशासन से ठीक व्यवस्था नहीं की है। खेल मैदान से तीन किमी दूर पर आवास बनाए हैं। जहां से आने में खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाश्ता और भोजन में कीड़े की बात सामने आई है। सागर से आए कोच राकेश तिवारी ने बताया, खेल मैदान और खिलाड़ियों के आवास की दूरी अधिक है। उन्हें खेल मैदान पैदल आने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। (mp news)
कन्या विद्यालय में मैस की व्यवस्था की गई है। कुछ खिलाड़ी सागर से भोजन और नाश्ता लाए थे और कुछ स्वयं के मैस से भोजन और नाश्ता ला रहे हैं। अगर उसमें कुछ निकला है तो जिस मैस से भोजन और नाश्ता आ रहा है उसकी जांच की जाएगी। फिर कार्रवाई की जाएगी। खिलाड़ियों को दूरी अधिक है तो कुछ परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। - एसडी अहिरवार, जिला क्रीड़ा अधिकारी, टीकमगढ़