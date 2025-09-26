MP के युवा खिलाड़ियों को मिला कीड़ों वाला नाश्ता, पीने के पानी के लिए भी तरसाया

दमोह से आए कोच विवेक शर्मा ने बताया, खिलाड़ियों के लिए जिला प्रशासन से ठीक व्यवस्था नहीं की है। खेल मैदान से तीन किमी दूर पर आवास बनाए हैं। जहां से आने में खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाश्ता और भोजन में कीड़े की बात सामने आई है। सागर से आए कोच राकेश तिवारी ने बताया, खेल मैदान और खिलाड़ियों के आवास की दूरी अधिक है। उन्हें खेल मैदान पैदल आने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। (mp news)