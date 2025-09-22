ये कैसा आदेश? दो स्कूलों में बंटे शिक्षक, पहले पीरियड के बाद 8KM का सफर, फिर दूसरी क्लास

भोपालपुरा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में छात्र संख्या 20 के लगभग बताई जा रही है। पूर्व में यहां पर शैक्षणिक कार्य अतिथि शिक्षकों से कराया जाता था। छात्र संख्या कम होने पर यहां से अतिथि की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ऐसे में भोपालपुरा में बच्चों को पढ़ाने शिक्षक नहीं है। छात्रों की शिकायत पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने भोपालपुरा स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश निवाड़ी डीईओ उन्मेश श्रीवास्तव को दिए थे। इस पर उन्होंने पृथ्वीपुर के कन्या संकुल प्राचार्य एनके अहिरवार को भोपालपुरा में शिक्षकों की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। (MP News)