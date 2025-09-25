Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

वरिष्ठ भाजपा नेता की पत्नी ने सरकार को लगाई करोड़ों की चपत, जिला पंचायत सदस्य का बड़ा घोटाला

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का मामला, भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र अग्रवाल की पत्नी तथा जिला पंचायत सदस्य हैं संगीत भूपेंद्र अग्रवाल, शिकायत के बाद एक्शन...

टीकमगढ़

Sanjana Kumar

Sep 25, 2025

MP News big Scam
MP News big Scam: इनसेट भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र अग्रवाल की पत्नी और जिला पंचायत सदस्य संगीता भूपेंद्र अग्रवाल। (खनन का प्रतिकात्मक फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: निवाड़ी जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेत्री संगीता भूपेंद्र अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अनुमति से ज्यादा जगह पर खनन कर लगभग 25 करोड़ के राजस्व का नुकसान किया। इस पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने क्रशर और खदान सील कर दी।

सुरक्षा नियम तोड़ने पर हुई कार्रवाई, पेट्रोल पंप सील

भाजपा नेत्री पर सुरक्षा नियम तोड़ने को लेकर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत उनका पेट्रोल पंप भी सील किया गया है।

मिली थी शिकायत

कलेक्टर जांगिड़ के अनुसार टीकमगढ़जिले के पृथ्वीपुर तहसील के भोपालपुरा गांव में अवैध तरीके से खनन और क्रशर संचालन की शिकायत मिली थी। इस पर खनिज एवं राजस्व अमले ने जांच की। जिला पंचायत सदस्य संगीता भूपेंद्र अग्रवाल के नाम से क्रशर-खदान स्वीकृत है। स्वीकृत खदान को छोड़ शासकीय भूमि खसरा 1327/1 पर अवैध खनन किया जा रहा था। एक हेक्टेयर में लगभग 25 करोड़ का अवैध खनन किया गया है। खनिज विभाग और जांच कर रहा है।

गौरतलब है कि भूपेंद्र अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। भतीजा आकाश अग्रवाल जिला उपाध्यक्ष। भूपेंद्र भाजपा में जिला उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर रह चुके हैं।

Published on:

25 Sept 2025 09:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / वरिष्ठ भाजपा नेता की पत्नी ने सरकार को लगाई करोड़ों की चपत, जिला पंचायत सदस्य का बड़ा घोटाला

