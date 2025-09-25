वरिष्ठ भाजपा नेता की पत्नी ने सरकार को लगाई करोड़ों की चपत, जिला पंचायत सदस्य का बड़ा घोटाला

MP News: निवाड़ी जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेत्री संगीता भूपेंद्र अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अनुमति से ज्यादा जगह पर खनन कर लगभग 25 करोड़ के राजस्व का नुकसान किया। इस पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने क्रशर और खदान सील कर दी।
भाजपा नेत्री पर सुरक्षा नियम तोड़ने को लेकर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत उनका पेट्रोल पंप भी सील किया गया है।
कलेक्टर जांगिड़ के अनुसार टीकमगढ़जिले के पृथ्वीपुर तहसील के भोपालपुरा गांव में अवैध तरीके से खनन और क्रशर संचालन की शिकायत मिली थी। इस पर खनिज एवं राजस्व अमले ने जांच की। जिला पंचायत सदस्य संगीता भूपेंद्र अग्रवाल के नाम से क्रशर-खदान स्वीकृत है। स्वीकृत खदान को छोड़ शासकीय भूमि खसरा 1327/1 पर अवैध खनन किया जा रहा था। एक हेक्टेयर में लगभग 25 करोड़ का अवैध खनन किया गया है। खनिज विभाग और जांच कर रहा है।
गौरतलब है कि भूपेंद्र अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। भतीजा आकाश अग्रवाल जिला उपाध्यक्ष। भूपेंद्र भाजपा में जिला उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर रह चुके हैं।