वरिष्ठ भाजपा नेता की पत्नी ने सरकार को लगाई करोड़ों की चपत, जिला पंचायत सदस्य का बड़ा घोटाला

कलेक्टर जांगिड़ के अनुसार टीकमगढ़जिले के पृथ्वीपुर तहसील के भोपालपुरा गांव में अवैध तरीके से खनन और क्रशर संचालन की शिकायत मिली थी। इस पर खनिज एवं राजस्व अमले ने जांच की। जिला पंचायत सदस्य संगीता भूपेंद्र अग्रवाल के नाम से क्रशर-खदान स्वीकृत है। स्वीकृत खदान को छोड़ शासकीय भूमि खसरा 1327/1 पर अवैध खनन किया जा रहा था। एक हेक्टेयर में लगभग 25 करोड़ का अवैध खनन किया गया है। खनिज विभाग और जांच कर रहा है।