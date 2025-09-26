एमपी में भाजपा नेता की पत्नी पर 26.49 करोड़ का जुर्माना, 15 दिन में करने होंगे जमा…

नोटिस में कुल 176666 घन मीटर का अवैध खनन पाया है। इसके लिए खनिज विभाग ने रायल्टी की राशि 8833300 रुपए निकाली है। वहीं 15 गुना जुर्माना 132499500 रुपए और पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 132499500 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर कुल राशि 26 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपए जमा कराने को कहा गया है। कलेक्टर जांगिड़ ने मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत 15 दिन में अर्थदंड जमा करने की समय सीमा तय की है। साथ ही 29 सितंबर तक न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। समय से जवाब न देने पर खनिज नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत जुर्माना की राशि दोगुनी अधिरोपित की जाएगी।