टीकमगढ़

संभलकर…’आरटीओ चालान’ की लिंक पर क्लिक करते ही हैक हो रहा मोबाइल..

mp news: मोबाइल पर आई आरटीओ चालान की लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ मोबाइल और खाते से गायब हुए रूपये...।

टीकमगढ़

Shailendra Sharma

Sep 07, 2025

niwadi
demo pic

mp news: मध्यप्रदेश में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार साइबर ठग ने बड़े ही शातिर तरीके से आरटीओ चालान की लिंक भेजकर युवक को अपना शिकार बनाया है। मामला निवाड़ी जिले के टेहरका थाने के नामापुरा गांव का है जहां रहने वाले युवक ने जैसे मोबाइल पर आई आरटीओ चालान की एक लिंक को ओपन किया तो उसका मोबाइल हैक हो गया और खाते से रूपये उड़ा लिए गए।

'आरटीओ चालान' की लिंक पर क्लिक करते ही…

नामापुरा निवासी हेमराज प्रजापति ने बताया कि 5 सितंबर की शाम 5 बजे उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से आरटीओ चालान कटने की लिंक आई। जिसको हेमराज प्रजापति ने खोला और इसके बाद उसका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उसके खाते से 5 हजार रुपए कट गए। इसके साथ ही उसके नंबर से उसकी कांटेक्ट लिस्ट के सभी नंबरों पर आरटीओ चालान का यह मैसेज चला गया। यह देखकर उसने तत्काल ही अपने दोस्तों को लिंक ओपन न करने की खबर दी।

सावधान रहें ऐसी लिंक को ओपन न करें..

ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित हेमराज प्रजापति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। टेहरका थाना प्रभारी गौरव राजौरिया का कहना था कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इसका पता कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि इन दिनों इस प्रकार की कई लिंक लोगों के मोबाइल पर आ रही हैं। पिछले कुछ समय से एसबीआई की एक फाइल भी सोशल मीडिया पर घूम रही है। इसमें ई-केवाईसी का मैसेज है और यह भी लोगों का मोबाइल हैक कर रही है। अगर आरटीओ चालान के नाम से आपके पास भी कोई लिंक या मैसेज आए तो इस लिंक को ना खोलें।

Published on:

07 Sept 2025 06:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / संभलकर…'आरटीओ चालान' की लिंक पर क्लिक करते ही हैक हो रहा मोबाइल..

