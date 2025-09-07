संभलकर…’आरटीओ चालान’ की लिंक पर क्लिक करते ही हैक हो रहा मोबाइल..

ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित हेमराज प्रजापति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। टेहरका थाना प्रभारी गौरव राजौरिया का कहना था कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इसका पता कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि इन दिनों इस प्रकार की कई लिंक लोगों के मोबाइल पर आ रही हैं। पिछले कुछ समय से एसबीआई की एक फाइल भी सोशल मीडिया पर घूम रही है। इसमें ई-केवाईसी का मैसेज है और यह भी लोगों का मोबाइल हैक कर रही है। अगर आरटीओ चालान के नाम से आपके पास भी कोई लिंक या मैसेज आए तो इस लिंक को ना खोलें।