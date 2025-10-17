एमपी के इस जिले से यूपी के ललितपुर तक डबल होगा रेलवे ट्रैक, डीपीआर तैयार

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खजुराहो से यूपी के ललितपुर तक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। रेलवे ने इस 167 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर डबल लाइन करने का मन बना लिया है। इसका सर्वे का काम पूरा करने के साथ ही रेलवे ने इसका डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। ट्रैक का दोहरीकरण होने के बाद यात्रियों को खासी सुविधा होगी।
उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के पीआरओ मनोज सिंह ने बताया कि इस मार्ग का दोहरीकरण करने के लिए सर्वे किया गया था। इसके बाद इस 167 किलोमीटर लंबे ट्रैक को दोहरा करने के लिए इसका डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। इसकी स्वीकृति को लेकर उनका कहना था कि यह बोर्ड का मामला है और अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी।
ट्रैक का दोहरीकरण होने के बाद यात्रियों को खासी सुविधा होगी। अब तक सिंगल ट्रैक होने के कारण ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए किसी एक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा है। ऐसे में ट्रेनों के साथ ही यात्रियों का भी समय खराब होता है। इसका सीधा असर ट्रेनों की टाइमिंग पर पड़ता है। यहीं वजह है कि एक बार ट्रेन लेट होनी शुरू होती है तो फिर अपने गंतव्य तक भी लेट पहुंचती है। टीकमगढ़ से दिल्ली, भोपाल, इंदौर सहित अन्य स्थानों पर सफर करने वालों की यही शिकायत रहती है।
