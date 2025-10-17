एमपी के इस जिले से यूपी के ललितपुर तक डबल होगा रेलवे ट्रैक, डीपीआर तैयार

ट्रैक का दोहरीकरण होने के बाद यात्रियों को खासी सुविधा होगी। अब तक सिंगल ट्रैक होने के कारण ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए किसी एक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा है। ऐसे में ट्रेनों के साथ ही यात्रियों का भी समय खराब होता है। इसका सीधा असर ट्रेनों की टाइमिंग पर पड़ता है। यहीं वजह है कि एक बार ट्रेन लेट होनी शुरू होती है तो फिर अपने गंतव्य तक भी लेट पहुंचती है। टीकमगढ़ से दिल्ली, भोपाल, इंदौर सहित अन्य स्थानों पर सफर करने वालों की यही शिकायत रहती है।