एमपी में बिजली कर्मचारियों से मारपीट, छीन ले गए जब्त मोटरें

जब टीम मोटरें जब्त कर ऑफिस ला रही थी तभी रास्ते में रामस्वरूप अहिरवार, अजय अहिरवार, सोनू अहिरवार तथा सुकन अहिरवार ने गाड़ी को घेरकर रुकवाया और फिर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर गाड़ी में रखी मोटरें छुड़ाकर ले गए। सहायक अभियंता नितिथ बाथम ने बताया कि रामस्वरूप अहिरवार ने गाड़ी के आगे बाइक लिटा दी थी तो जगभान सिंह यादव ने पीछे अपना वाहन खड़ा कर दिया था। इन लोगों ने विभाग की वाहन में तोड़फोड़ भी की है। साथ ही यह लोग जब्त की गई गंगाराम यादव निवासी बिहार 2 एचपी की मोटर, जयराम आदिवासी मंझगुवा की मोटर, कलुआ अहिरवार की 2 एचपी मोटर, जगभान यादव की 2 एचपी मोटर, मंगू यादव बिहार की 2 एचपी मोटर, राजू खंगार मालपीथा की 2 एचपी की मोटर, रानू सेन मालपीथा की 2 एचपी मोटर उठा ले गए है। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की बात मांग की है। इस संबंध में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।