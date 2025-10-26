एमपी में बिजली कर्मचारियों से मारपीट, छीन ले गए जब्त मोटरें

Villagers beat up electricity employees and freed the seized motors
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिहार में ग्रामीणों ने कार्रवाई करने पहुंची बिजली कंपनी की टीम के साथ मारपीट की और जब्त की गई मोटरें छुड़ाकर ले गए। घटना के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायत मोहनगढ़ थाने में दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बिजली कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जब्त की गई पानी की मोटरों को ग्रामीण जबदस्ती छुड़ाकर ले जाते दिख रहे हैं।
बिजली कंपनी के सहायक अभियंता नितिन बाथम ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम बिहार में लोग बिना कनेक्शन के खेतों पर बिजली की मोटर चला रहे हैं। ऐसे में टीम को वहां पर जांच के लिए भेजा गया था। यहां पर टीम को ग्राम पंचायत मझगुंवा के ग्राम बिहार में रामस्वरूप अहिरवार बिना कनेक्शन के बिजली मोटर चलाते मिले थे। इस पर टीम ने उनकी मोटर जब्त कर ली थी। इसके साथ ही टीम को कुछ अन्य जगहों पर भी बिना कनेक्शन के मोटर संचालित होते मिली थी। इस पर टीम कुल 7 मोटरें लेकर वापस ऑफिस आ रही थी।
जब टीम मोटरें जब्त कर ऑफिस ला रही थी तभी रास्ते में रामस्वरूप अहिरवार, अजय अहिरवार, सोनू अहिरवार तथा सुकन अहिरवार ने गाड़ी को घेरकर रुकवाया और फिर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर गाड़ी में रखी मोटरें छुड़ाकर ले गए। सहायक अभियंता नितिथ बाथम ने बताया कि रामस्वरूप अहिरवार ने गाड़ी के आगे बाइक लिटा दी थी तो जगभान सिंह यादव ने पीछे अपना वाहन खड़ा कर दिया था। इन लोगों ने विभाग की वाहन में तोड़फोड़ भी की है। साथ ही यह लोग जब्त की गई गंगाराम यादव निवासी बिहार 2 एचपी की मोटर, जयराम आदिवासी मंझगुवा की मोटर, कलुआ अहिरवार की 2 एचपी मोटर, जगभान यादव की 2 एचपी मोटर, मंगू यादव बिहार की 2 एचपी मोटर, राजू खंगार मालपीथा की 2 एचपी की मोटर, रानू सेन मालपीथा की 2 एचपी मोटर उठा ले गए है। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की बात मांग की है। इस संबंध में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग