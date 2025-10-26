Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

एमपी में बिजली कर्मचारियों से मारपीट, छीन ले गए जब्त मोटरें

mp news: बिजली चोरी कर चलाई जा रही थीं मोटर, बिजली कर्मचारियों ने मोटरें जब्त की तो ग्रामीणों ने घेरा और मारपीट कर छुड़ा ले गए मोटरें...।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 26, 2025

tikamgarh

Villagers beat up electricity employees and freed the seized motors

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिहार में ग्रामीणों ने कार्रवाई करने पहुंची बिजली कंपनी की टीम के साथ मारपीट की और जब्त की गई मोटरें छुड़ाकर ले गए। घटना के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायत मोहनगढ़ थाने में दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बिजली कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जब्त की गई पानी की मोटरों को ग्रामीण जबदस्ती छुड़ाकर ले जाते दिख रहे हैं।

बिना कनेक्शन के चला रहे थे मोटर

बिजली कंपनी के सहायक अभियंता नितिन बाथम ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम बिहार में लोग बिना कनेक्शन के खेतों पर बिजली की मोटर चला रहे हैं। ऐसे में टीम को वहां पर जांच के लिए भेजा गया था। यहां पर टीम को ग्राम पंचायत मझगुंवा के ग्राम बिहार में रामस्वरूप अहिरवार बिना कनेक्शन के बिजली मोटर चलाते मिले थे। इस पर टीम ने उनकी मोटर जब्त कर ली थी। इसके साथ ही टीम को कुछ अन्य जगहों पर भी बिना कनेक्शन के मोटर संचालित होते मिली थी। इस पर टीम कुल 7 मोटरें लेकर वापस ऑफिस आ रही थी।

ग्रामीणों ने घेरकर छुड़ाईं मोटरें

जब टीम मोटरें जब्त कर ऑफिस ला रही थी तभी रास्ते में रामस्वरूप अहिरवार, अजय अहिरवार, सोनू अहिरवार तथा सुकन अहिरवार ने गाड़ी को घेरकर रुकवाया और फिर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर गाड़ी में रखी मोटरें छुड़ाकर ले गए। सहायक अभियंता नितिथ बाथम ने बताया कि रामस्वरूप अहिरवार ने गाड़ी के आगे बाइक लिटा दी थी तो जगभान सिंह यादव ने पीछे अपना वाहन खड़ा कर दिया था। इन लोगों ने विभाग की वाहन में तोड़फोड़ भी की है। साथ ही यह लोग जब्त की गई गंगाराम यादव निवासी बिहार 2 एचपी की मोटर, जयराम आदिवासी मंझगुवा की मोटर, कलुआ अहिरवार की 2 एचपी मोटर, जगभान यादव की 2 एचपी मोटर, मंगू यादव बिहार की 2 एचपी मोटर, राजू खंगार मालपीथा की 2 एचपी की मोटर, रानू सेन मालपीथा की 2 एचपी मोटर उठा ले गए है। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की बात मांग की है। इस संबंध में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में सड़क हादसे में ASI की मौत, बाइक जली
विदिशा
vidisha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 08:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी में बिजली कर्मचारियों से मारपीट, छीन ले गए जब्त मोटरें

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Audio Viral: तुम गुलाम हो, रेंजर ने कहा- जूते मारेंगे, CM Helpline शिकायत पर हुआ विवाद

ranger complainant argument audio viral cm helpline Complaint mp news
टीकमगढ़

एमपी में सरपंच पति की दबंगई, बुजुर्ग महिला को सड़क पर पीटा, बेरहमी का वीडियो वायरल

Niwari News
टीकमगढ़

एमपी के इस जिले से यूपी के ललितपुर तक डबल होगा रेलवे ट्रैक, डीपीआर तैयार

railway track
टीकमगढ़

167km रेलवे ट्रैक का होगा दोहरीकरण, डीपीआर तैयार, जल्द मिलेगी मंजूरी

Lalitpur Khajuraho Railway Track double line
टीकमगढ़

ओरछा में CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, हवाई मार्ग से जुड़ेगी श्रीराम राजा की नगरी

CM Mohan Yadav
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.